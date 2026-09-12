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வருமானம் இல்லை எனக் கூறித் தப்பிக்க முடியாது! ஆரோக்கியமான கணவன், மனைவி மற்றும் குழந்தையை காப்பாற்றியாக வேண்டும்

ஆரோக்கியமான கணவன், உடல் உழைப்பைச் செலுத்தியாவது பணம் சம்பாதித்துத் தனது மனைவி மற்றும் மைனர் குழந்தையின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது சட்டத்தின் அடிப்படை விதியாகும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 5:19 PM IST

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சிம்லா: "ஒரு கணவன் அல்லது தந்தை தற்போதைய சூழலில் எந்தவித வருமானமும் ஈட்டாமல் இருந்தாலும், அவர் உடலளவிலும் மனதளவிலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்பட்சத்தில், தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளைப் பராமரிக்கும் சட்டப்பூர்வக் கடமையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது" என்று இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்ட பராமரிப்புத் தொகை என்பது பிரிந்து வாழும் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் வறுமையின் பிடியில் சிக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே சட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்தத் தீர்ப்பு மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் மண்டி மாவட்டம், சர்க்காக்காட் பகுதியில் உள்ள குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் தனது மைனர் மகனுடன் சேர்ந்து, ஜீவனாம்சம் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த குடும்ப நல நீதிமன்றம், பிரிந்து வாழும் மனைவிக்கு மாதந்தோறும் 2,500 ரூபாய் மற்றும் வளரும் குழந்தையின் பராமரிப்புச் செலவுக்காக 3,500 ரூபாய் என மொத்தம் 6,000 ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்குமாறு கணவருக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அந்த நபர், "தனக்கு தற்போது எந்த வேலைவாய்ப்பும் இல்லை, வருமானமும் இல்லை" என்ற காரணத்தைக் கூறி இமாச்சலப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுத் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அஜய் மோகன் கோயல் மற்றும் யோகேஷ் ஜஸ்வால் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, கணவனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து அதிரடி உத்தரவிட்டது.

ஒரு நபர் உடலளவிலும் மனதளவிலும் முழு ஆரோக்கியத்துடன் (Physically and Mentally fit) இருக்கும் போது, "எனக்கு வருமானம் இல்லை" என்ற ஒற்றைக் காரணத்தை கூறித் தன்னைச் சார்ந்துள்ள குடும்பத்தினருக்குப் பராமரிப்புத் தொகை வழங்குவதைத் தவிர்க்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

ஆரோக்கியமான கணவன், உடல் உழைப்பைச் செலுத்தியாவது பணம் சம்பாதித்துத் தனது மனைவி மற்றும் மைனர் குழந்தையின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பது சட்டத்தின் அடிப்படை விதியாகும். மேலும், குடும்ப நல நீதிமன்றம் விதித்த மாதந்தோறும் 6,000 ரூபாய் ஜீவனாம்சம் என்ற உத்தரவு முற்றிலும் சரியானது என்று கூறிய உயர் நீதிமன்றம், கணவனின் மேல்முறையீட்டை அதிரடியாக நிராகரித்தது.

இதேபோன்றதொரு வழக்கில் ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றமும் "ஆரோக்கியமான உடல்நிலை கொண்ட ஒரு ஆண், தேவைப்பட்டால் உடல் உழைப்பு மூலமாவது பணம் ஈட்டி தனது மனைவி மற்றும் மைனர் குழந்தைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டும். சட்டப்பூர்வமான காரணங்கள் இன்றி இதில் இருந்து யாரும் விலக்கு பெற முடியாது" என்று மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

தங்களின் பொறுப்புகளைத் தட்டிக்கழிக்க நினைக்கும் கணவன்மார்களுக்கு சட்டத்தின் கடமையை உணர்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்தத் தீர்ப்பு, நாடு முழுவதும் உள்ள குடும்ப நல விவகாரங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

SARKAGHAT
WIFE CHILD RESPONSIBILITY
HIMACHAL PRADESH HIGH COURT

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