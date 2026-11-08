மேகதாது அணை கட்ட யாரிடமும் அனுமதி பெற தேவையில்லை - டி.கே.சிவக்குமார்
மேகதாது அணை திட்டம் குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்ய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு குழுவை கர்நாடகாவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : November 8, 2026 at 5:30 PM IST
பெங்களூரு: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ள நிலையில், அணை கட்ட தமிழ்நாடு உட்பட யாரிடமும் அனுமதி பெற தேவையில்லை என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று (நவ.7) பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மேகதாது அணை தொடர்பாக கடிதம் ஒன்றை எழுதி இருந்தார்.
அதில் மேகதாது பகுதியில் கர்நாடகா அரசு அணை கட்டினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறிப்பிட்டு, தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதலின்றி மேகதாது அணைத் திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு அனுமதிப் பெற கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் மத்திய துறை அதிகாரிகள் சந்திப்பதாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாக அதிகாரிகள் அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இதனையடுத்து, மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதலின்றி எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என கடிதத்தில் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
யாரிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக பெங்களூருவில் இன்று சி.டி.சிவக்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு பதிலளித்துள்ளார். அப்போது பேசிய அவர், "கர்நாடகா அரசு தனது சொந்த நிலத்தில் அணை கட்டிக்கொள்ள உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டிற்கு ஆண்டுதோறும் 177 டி.எம்.சி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை மட்டுமே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நிபந்தனையை நாங்கள் கடைப்பிடிபோம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சட்டத்தை நன்கு அறிந்திருப்பார் என்று நம்புகிறேன். காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு யாரிடமும் அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
தமிழ்நாட்டிற்கே அதிக பயன்
மேலும், மேகதாது அணை கட்டுவதால் தமிழ்நாட்டிற்கே அதிக பயன் கிடைக்கும். வறட்சி காலங்களில் நீரை சேமித்து வைக்கும் நீர்த்தேக்கமாக இத்திட்டம் செயல்படும். இத்திட்டத்திற்கு கர்நாடாகாவில் பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்கள் ஆதரவாக உள்ளனர்.
தற்போது வனத்துறை நிலத்திற்கு பதிலாக வேறு 5,400 ஹெக்டேர் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது
நேரில் ஆய்வு செய்ய குழு அனுப்புங்கள்
எனவே, இந்த விவகாரத்தில் மோதல் போக்கை கைவிட்டு, இத்திட்டத்திற்காக இரு மாநிலங்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். அணை திட்டம் குறித்து நேரில் ஆய்வு செய்ய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு குழுவை கர்நாடகாவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.