2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| சால்வைகளை உலகத்தர பேஷனாக மாற்றி சாதித்த மிருதுளா ஜெயின்
தனது நிறுவனத்தில் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குவதில் முன்னுரிமை அளித்த மிருதுளா, பெண் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்ப நிறுவனம் சார்பில் வாகன வசதிகளையும் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
Published : March 7, 2026 at 11:28 AM IST
- வீரேந்திர திண்ட்
சால்வைகள்... நிகழ்ச்சிகளில் விருந்தினர்களை கௌரவிக்க அணிவிக்கப்படும் மேலாடை. இது கம்பளி, பட்டு மற்றும் பருத்தியால் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் சால்வைகள் என்பது குளிரிலிருந்து தப்பிக்க உதவும் வெறும் போர்வை போன்றே பார்க்கப்பட்டது. அது சாதாரண துணியாக, பத்தோடு பதினொன்றாக போய் விடாமல், அதி நவீன கலைநயத்தை பயன்படுத்தி அதனை உலக சந்தைக்கு கொண்டு சென்று சாதித்துக் காட்டியுள்ளார் மிருதுளா ஜெயின்.
கனவுகளுக்கு உயிர் கொடுத்த கல்வி
பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் ஒரு பாரம்பரிய ஜெயின் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் மிருதுளா. பட்டப்படிப்பு முடித்த கையோடு அவருக்கு திருமணமும் ஆனது. பொதுவாக, பல பெண்களுக்கு திருமணத்துடன் அவர்களின் தனிப்பட்ட கனவுகள் முடிவுக்கு வந்து விடும். ஆனால் மிருதுளா அதற்கு விதிவிலக்காக இருந்தார். இல்லறப் பொறுப்புகளுக்கு நடுவிலும் ‘வாழ்க்கையில் உருப்படியாக ஏதேனும் சாதிக்க வேண்டும்’ என்ற தாகம் அவரிடம் குறையவே இல்லை.
தனது கல்வி தாகத்தை அடக்கிக் கொள்ளாமல், திருமணத்திற்கு பிறகு முதுகலைப் பட்டத்தையும் முடித்தார். இந்தக் கல்வி அறிவு தான் அவருக்குள் ஒரு தொழில்முனைவோருக்கான விதையைத் தூவியது. தனது எண்ணங்களுக்கு செயல்வடிவம் கொடுக்க முயன்ற போது, அவரது கணவர் அவருக்குப் பெரும் தூணாக நின்றார்.
1986-ம் ஆண்டு மிருதுளாவுக்காக அவரது கணவர் எட்டு கைத்தறி இயந்திரங்களை வாங்கித் தந்தார். அது தான் ‘ஷிங்கோரா’ (Shingora) நிறுவனத்தின் தொடக்கப் புள்ளி. இந்தத் தொழிலுக்கு அவர் சூட்டிய பெயர் தற்செயலானது அல்ல. 'ஷிங்கார்' (Shingar) என்ற சொல்லுக்குத் தமிழில் 'அலங்காரம்' அல்லது 'எழில்' என்று பொருள். பெண்கள் தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் காட்டும் ஆர்வத்தை, அவர்கள் அணியும் சால்வைகளிலும் காட்ட வேண்டும் என்பதே மிருதுளா ஜெயினின் நோக்கமாக இருந்தது.
ஆரம்பத்தில் சாதாரண சால்வைகளை தயாரித்த மிருதுளா, மெல்ல மெல்ல தனது கற்பனை திறனைப் புகுத்தினார். வெறும் குளிர்காலப் போர்வையாக இருந்த சால்வையை, ஒரு நவீன ஆடையாக மாற்றத் தொடங்கினார். துப்பட்டாக்கள், ஸ்கார்ஃப்கள், காஷ்மீரி ரகச் சால்வைகள் என தனது தயாரிப்புகளை விரிவுபடுத்தினார்.
டெல்லி பயணம் முதல் ரூ.100 கோடி வருவாய் வரை
தொழிலின் ஆரம்ப நாட்களில் ஆர்டர்களை பெறுவதற்காக மிருதுளா அடிக்கடி டெல்லிக்கு ரயிலில் பயணம் செய்வார். ஒருமுறை அவருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு பெரிய ஆர்டர் கிடைத்தது. அந்த ஒரு வெற்றி, அவருக்கு பெரும் நம்பிக்கையை தந்தது. அந்த தன்னம்பிக்கை தான் ஷிங்கோராவை ஒரு சர்வதேச பிராண்டாக மாற்றும் முயற்சியில் அவரை இறக்கியது.
இன்று அந்த எட்டு இயந்திரங்கள், 1000 பணியாளர்கள் வேலை செய்யும் ஒரு பிரம்மாண்ட நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. ஷிங்கோராவின் நிகர மதிப்பு 100 கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் 100-க்கும் மேற்பட்ட விற்பனை நிலையங்கள் இருந்தாலும், அதன் 90 சதவீத தயாரிப்புகள் வெளிநாடுகளுக்கே ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. அமெரிக்கா, லண்டன், கனடா, சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா என உலக புகழ் பெற்ற சந்தைகளில் இன்று ‘மேட் இன் இந்தியா’ என்ற முத்திரையுடன் மிருதுளாவின் சால்வைகள் ஜொலிக்கின்றன.
சவால்களை கடந்த சாதனை
மிருதுளாவின் இந்த பயணம் மலர் கிரீடமாக இருக்கவில்லை. குறிப்பாக, ஒரு பெண்ணாக தொழில் தொடங்கும் போது வங்கி நடைமுறைகள் அவருக்கு பெரும் முட்டுக்கட்டையாக இருந்தன. அந்த காலத்தில் ஒரு நிறுவனத்தின் 51 சதவீதப் பங்குகள் ஒருவரிடம் இருந்தால் மட்டுமே கடன் கிடைக்கும் என்ற கடுமையான விதிகள் இருந்தன. அரசு மானியங்களோ, பெரிய முதலீடுகளோ இல்லாமல் குடும்பத்தின் ஆதரவை மட்டுமே நம்பி அவர் முன்னேறினார்.
தொடக்கத்தில் அவரே வடிவமைத்தார். இன்று பல நிபுணர்கள் அந்த பணியை செய்கிறார்கள். இப்போது அவரது மருமகளும் இந்தத் தொழிலில் இணைந்து கொண்டு, குடும்பத் தொழிலை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்கிறார்.
பெண்மையை போற்றும் நிர்வாகம்
தனது வெற்றியைத் தன்னோடு மட்டும் நிறுத்திக் கொள்ளாமல், மற்ற பெண்களுக்கும் வழிகாட்ட விரும்பினார் மிருதுளா. தனது நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தார். பெண் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக வீடு திரும்ப நிறுவனம் சார்பில் வாகன வசதிகளையும் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
"ஒரு பெண் முன்னேறினால், அவள் தன் குடும்பத்தையே முன்னேற்றுவாள்" என்பது மிருதுளாவின் ஆழமான நம்பிக்கை. பெண்கள் தங்களின் குடும்பப் பொறுப்புகளுக்காக தங்களின் தனிப்பட்ட கனவுகளைத் தியாகம் செய்யக் கூடாது என்று அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்.
குவிந்த விருதுகள்
மிருதுளா ஜெயினின் நான்கு தசாப்த கால உழைப்பை பாராட்டிப் பல விருதுகள் அவரைத் தேடி வந்தன,
- 1993: மகிளா உத்யோக் ரத்னா விருது
- 1994: நாட்டின் சிறந்த பெண் தொழில்முனைவோர்
- 1995: பஞ்சாப் மாநில அரசின் சிறந்த பெண் தொழில்முனைவோர் விருது
- 2001: மொச்புரா சுப்ரீம் ஷால் விருது
- 2003: வூல்மார்க் கம்பெனி விருது
- 2008: சர்வதேச மகளிர் தினத்தன்று பஞ்சாப் அரசின் கௌரவம்
- 2015: சிறந்த பெண் ஏற்றுமதியாளர் விருது
- 2017: பிரைட் ஆஃப் லூதியானா விருது
ஒரு சிறிய அறையில் எட்டு தறிகளுடன் தொடங்கிய மிருதுளா ஜெயினின் பயணம், இன்று உலக அரங்கில் இந்தியாவின் கைத்தறித் திறனை பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறது. விடாமுயற்சியும், புதுமையான சிந்தனையும் இருந்தால், ஒரு எளிய இல்லத்தரசியும் உலகப் புகழ்பெற்ற தொழிலதிபராக முடியும் என்பதற்கு இவரே வாழும் உதாரணம்.