2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்க ஆசை - ஊறுகாய் தொழிலில் அசத்தும் அஞ்சலி
Published : March 6, 2026 at 5:08 PM IST
- தீரஜ் சஜ்வான்
டேராடூன்: இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்திருக்கிறது டூன் பள்ளத்தாக்கு. இங்கு தான் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் குளிர்கால தலைநகராக விளங்குகிறது டேராடூன். பெரும்பாலும் சுற்றுலாப் பயணிகளால் நிரம்பி வழியும் இந்த மலைப்பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் பெரும்பாலும் தினக் கூலி வேலைகளையே நம்பியிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு வருமானம் என்பது குடும்பத்தை சார்ந்ததாகவே இருக்கிறது.
இப்படிப்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தான் அஞ்சலி குப்தா. டேராடூனின் ராய்ப்பூர் தொகுதியில் உள்ள பராசி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர். சிறு வயதில் பாட்டியின் அரவணைப்பில் வளர்ந்த அஞ்சலிக்கு, அவர் ஊறுகாய் செய்வதை பார்த்து பார்த்து அதன் மீது ஈடுபாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்போதிருந்தே ஊறுகாய் செய்வதை படிப்படியாக கற்றுக் கொண்ட அவர், திருமணத்திற்குப் பிறகு தனது வீட்டினருக்கும், அண்டை வீட்டாருக்கும் தனது பாட்டி கற்றுத் தந்த ஸ்பெஷல் மாங்காய் ஊறுகாயை செய்து கொடுத்து அசத்தியுள்ளார்.
அவர்கள் அனைவரும் அஞ்சலிக்குள் இருக்கும் திறமையை கண்டு அவருக்கு ஊக்கம் அளித்ததால், ஊறுகாய் தயாரிப்பையே தொழிலாக மாற்றினார். ஆரம்பத்தில் பிராண்ட் பெயர் இல்லாமல் பிசினஸை தொடங்கி இருந்தாலும், பின்னர் தனது மகள் பெயரிலேயே ஊறுகாய் விற்க ஆரம்பித்தார். அப்படி உருவானது தான் இப்போது டேராடூன் பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்படுகிற ‘அவிகா’ ஊறுகாய்.
“ஊறுகாய் போடுவது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். நான் செய்து கொடுக்கும் ஊறுகாயை என் குடும்பத்தினரும், அண்டை வீட்டாரும் விரும்பி சாப்பிட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து எங்கள் பகுதியில் ஊறுகாயை பலர் விரும்பி சாப்பிடுவதை புரிந்து கொண்டு, ஆர்கானிக் மற்றும் உள்ளூரில் கிடைக்கிற பொருட்களை வைத்தே ஊறுகாய் தயாரித்து ஒரு பிராண்டை உருவாக்கினேன்” என்று அஞ்சலி ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தார்.
டேராடூனை கலக்கி வரும் ‘அவிகா’ ஊறுகாய்
தனது குடும்பத்தினர் கூறியதைக் கேட்டு முதலில் மாங்காய் ஊறுகாயை மட்டும் அஞ்சலி தயாரிக்க தொடங்கியுள்ளார். அதற்காக, ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொரு சீசனிலும் 15-20 கிலோ மாங்காயை வாங்கியுள்ளார். ஆனால் இன்று கடின உழைப்பின் மூலம் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் சுமார் 200 முதல் 300 கிலோ மாங்காய் வாங்கி வருகிறார். முதலில் உள்ளூர் சுய உதவிக் குழு மூலம் தனது தயாரிப்புகளை பிராண்ட் பெயரின்றி விற்று வந்தார் அஞ்சலிய
உள்ளூரிலேயே தனது ஊறுகாயின் தேவை அதிகரித்து வருவதை தெரிந்து கொண்ட அவர், மாங்காய் மட்டுமன்றி, கேரட், முள்ளங்கி, நெல்லிக்காய் மிளகாய் மற்றும் பூண்டு என ஊறுகாய்களில் பல ரகங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். படிப்படியாக தொழில் விரிவடைய தொடங்கியதும், ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கு வைத்து ஊறுகாய் விற்று வருகிறார். இப்போது தனது கடையில் பூண்டு, பெருங்காயம், நெல்லிக்காய், பச்சை மிளகாய், சிவப்பு மிளகாய், உலர் மாங்காய் உள்ளிட்ட நிறைய வகை ஊறுகாயை விற்று வருகிறார்.
அஞ்சலியின் ஊறுகாய் இவ்வளவு வரவேற்பு பெறுவதற்கு அவருடைய கைப்பக்குவம் ஒரு காரணம் என்றாலும், உள்ளூரில் கிடைக்கிற பொருட்கள் மற்றும் ஆர்கானிக் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவது மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
அஞ்சலியின் ஊறுகாய் ஏன் இவ்வளவு விரும்பப்படுகிறது?
கிராமத்தில் விளையும் பொருட்களை நம்பி தான் ‘அவிகா’ பிராண்ட் இயங்கி வருகிறது. உள்ளூர் தோட்டங்கள் மற்றும் வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் மசாலாப் பொருட்கள் மட்டும் தான் ஊறுகாய் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அப்படி வீட்டில் தயாரிக்கும் மசாலா பொருட்களுக்கான செடிகள் கூட இயற்கை உரங்கள் போட்டு வீட்டிலேயே வளர்க்கப்படுகின்றன. இதுதான் அவிகா ஊறுகாயின் சுவையை கூட்டும் கூடுதல் மந்திரம்.
அஞ்சலியின் ஊறுகாய் தொழில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்ததை அடுத்து, தற்போது அவர் சொந்தமாக ஒரு உணவகத்தையும் தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.
உத்தரகாண்டில் பெண்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி கஷ்டப்படுவதை பார்த்த அஞ்சலி, அவர்களுக்காக தனது நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளார். இவருடைய முயற்சியை புரிந்து கொண்ட பலர் அவருக்கு பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துள்ளனர். அதை வைத்து படிப்படியாக முன்னேறி இப்போது தனது தொழிலை விரிவுபடுத்தியுள்ளார் அஞ்சலி.
பெண்களுக்கு கூடுதல் ஊதியம்
தற்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அஞ்சலியின் வருமானம் அதிகரித்து வருவதோடு, தனது நிறுவனத்தில் நிறைய பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் அளித்து வருகிறார். இது குறித்து அஞ்சலி கூறுகையில், “எனது நிறுவனத்தில் இப்போது நிறைய பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தி வருகிறேன். இன்னும் வேலைவாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன. ஊறுகாய் தயாரிப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம், கூடுதல் ஊதியமும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது” என்கிறார்.
ஊறுகாய் நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்துதல், உணவகத்தை மேம்படுத்துதல் என தனக்கு பணிச்சுமை கூடிக் கொண்டே போவதால், அனைத்தையும் பொறுப்புடன் கவனித்துக் கொள்ள ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டியதிருப்பதாக கூறுகிறார் அஞ்சலி. மேலும் தனது நிறுவனத்தில் வேலைக்கு வருமாறு பெண்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கும் அஞ்சலி, அவர்கள் தன்னுடன் சேர்ந்து முன்னேற வேண்டுமென விரும்புவதாக கூறுகிறார்.
கடின உழைப்பு தேவை
சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு முன்னேற துடிக்கும் பெண்களுக்கு அஞ்சலி அறிவுரை வழங்குகிறார். “குழந்தை பருவத்திலிருந்தே, எனது பாட்டி செய்த ஊறுகாயை பார்த்து வளர்ந்த எனக்கு அதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது. நான் செய்த ஊறுகாயின் சுவையை பலர் விரும்பி சாப்பிட்டனர். இன்று எங்களுடைய பிராண்ட் அனைவரின் நாவிலும் ருசி கொடுத்து வருகிறது.
இந்த வேலைக்கு நிறைய ஆட்களும், கடின உழைப்பும் தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஊறுகாய் ஆர்டர்கள் அதிகரிக்கும் போது நிறைய ஆட்கள் வேலைக்கு தேவைப்படுகின்றனர். இப்போது குடும்பத்தினரின் உதவியுடன் வேலைகளை ஒரு வழியாக முடிக்கப்படுகின்றன. அதையும் மீறி ஆட்கள் தேவைப்படும் போது பெண்களை வேலைக்கு அழைத்து, வேலை முடிந்ததும் அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து விடுவோம்.
வீட்டையும் தொழிலையும் நிர்வகிப்பது சற்று கடினம் தான் என்றாலும், குடும்பத்திலுள்ள அனைவரும் வீட்டு வேலைகளை முடித்தபிறகு ஊறுகாய் செய்ய உதவுகின்றனர். சிறிய முதலீடுகளில் தொழில் தொடங்க விரும்பும் பெண்கள், எந்த வேலையை தொடங்கினாலும் கடின உழைப்பை கொடுத்து திறமையாக வேலை செய்தால் வெற்றி பெறலாம்” என்கிறார்.