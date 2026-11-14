மார்கதரிசியின் 136-வது கிளை திறப்பு: நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் தொடங்கி வைத்தார்

மார்கதரிசியின் 136-வது கிளை திறப்பு: நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் தொடங்கி வைத்தார்
தங்கள் நிறுவனத்தில் சேமிப்பதன் மூலம், தேவை ஏற்படும் போது நிதிக்காக யாரை நாடுவது என்ற நிலையை நீங்கள் ஒருபோதும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை என மார்கதரிசியின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் தெரிவித்தார்.
Published : November 14, 2026 at 10:54 PM IST
ஹைதராபாத்: மார்கதர்சி சிட்ஃபண்டின் 136-வது கிளை, தெலங்கானாவின் மேட்ச்சல் பகுதியில் சனிக்கிழமை (நவ.14) திறந்து வைக்கப்பட்டது. மார்கதரிசியின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் இந்த புதிய கிளையை திறந்து வைத்தார்.
இந்த விழாவின் போது, புதிய சந்தாதாரர்களுக்கு சீட்டு ரசீதுகளை (chit slips) அவர் வழங்கினார். மேட்ச்சலில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய கிளையுடன் சேர்த்து, மார்கதர்சி கிளைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 136-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில் மார்கதர்சியின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் பேசுகையில், "சமூகத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் எனக் கூறிக்கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன்.
நமது எளிதான தவணை திட்டங்கள் மூலம் தனிநபர்கள் கணிசமான சேமிப்பை உருவாக்கவும், அதன் மூலம் தங்களின் பல்வேறு நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் முடிகிறது.
ஒருவர் மார்கதர்சியில் சேமிப்பதன் மூலம், அவசரத் தேவை ஏற்படும் போது பணத்திற்கு எங்கே செல்வது என்று அவர் கவலைப்படத் தேவையில்லை .
பல்வேறு பின்னணிகளை கொண்ட உறுப்பினர்கள் மார்கதர்சியில் இணைந்து, தங்கள் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிட்டுக் கொள்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களுக்கும் நிதித் தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால், வருமானத்தில் 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை சேமிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்வது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
எளிதான தவணைகள் மூலம் ஒரு பெரிய தொகையைச் சேமித்து, பின்னர் அதனை மறுமுதலீடு செய்யலாம். மார்கதர்சி சரியான நேரத்தில் பணம் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது.
மார்கர்சி நிறுவனத்தில் சேமிப்பதன் மூலம், தேவை ஏற்படும் போது நிதிக்காக யாரை நாடுவது என்ற நிலையை நீங்கள் ஒருபோதும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை. இங்கு அனைத்துத் தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும்" என்று சைலஜா கிரண் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக மார்கதர்சி நிறுவனம் தொடர்ந்து பல மாற்றங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
விரைவில் 10 புதிய மார்கதர்சி கிளைகள் திறக்கப்படும். ஒடிசா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் மார்கதர்சி தனது செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது" என சைலஜா கிரண் தெரிவித்தார்.