Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்: பெரும் சறுக்கலை சந்தித்த லாலுவின் மூத்த மகன் தேஜ் பிரதாப் யாதவ்!

புதிய கட்சியை தொடங்கி, ஆர்ஜேடிக்கும், தனது தம்பி தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக திகழலாம் என தேஜ் பிரதாப் கண்ட கனவு தற்போது நொறுங்கிவிட்டது.

தேஜ் பிரதாப் யாதவ்
தேஜ் பிரதாப் யாதவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பாட்னா: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் மகுவா தொகுதியில் போட்டியிட்ட லாலு பிரசாத் மூத்த மகனான தேஜ் பிரதாப் யாதவ் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறார்.

243 தொகுதிகளைக் கொண்ட பீகார் சட்டமன்றத்துக்கு அண்மையில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில், இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை நிஜமாக்கும் வகையில், காலை முதலாகவே ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முன்னிலையில் இருந்தது. தற்போதைய நிலவரப்படி தே.ஜ. கூட்டணி 197 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது. தேஜஸ்வி யாதவின் ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகா கூட்டணி 42 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலையில் இருக்கிறது.

இதனால், பீகாரில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று, நிதிஷ்குமார் 10வது முறையாக முதலமைச்சராவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது.

தேஜ் பிரதாப் யாதவ் பின்னடைவு!

இந்நிலையில், லாலு பிரசாத்தின் மூத்த மகனும், மகா கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளரான தேஜஸ்வி யாதவின் அண்ணனுமான தேஜ் பிரதாப் யாதவ், தான் தனித்து போட்டியிட்ட மகுவா தொகுதியில் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார். அந்த தொகுதியில் 5,000 வாக்குகள் கூட வாங்க முடியாமல் 4வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

அங்கு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் லோக் ஜனசக்தி கட்சி (ராம் விலாஸ்) வேட்பாளர் சஞ்சய் குமார் முன்னிலையில் இருக்கிறார். அதற்கு அடுத்த இடத்தில் ஆர்ஜேடி வேட்பாளர் உள்ளார். புதிய கட்சியை தொடங்கி, ஆர்ஜேடிக்கும், தனது சகோதரர் தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக திகழலாம் என தேஜ் பிரதாப் கண்ட கனவு தற்போது தகர்ந்துள்ளது.

கொடிக்கட்டி பறந்த தேஜ் பிரதாப்!

லாலு பிரசாத் மற்றும் தேஜஸ்வி உடனான கருத்து வேறுபாட்டை அடுத்து, தேஜ் பிரதாப் யாதவ் ஆர்ஜேடி கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதையடுத்து, ஜனஜக்தி ஜனதா தளம் என்ற கட்சியை தொடங்கிய அவர், மகுவா தொகுதியில் தனித்து போட்டியிட்டார்.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் மகுவா தொகுதியில் ஆர்ஜேடி வெற்றி பெற்றது. அக்கட்சியின் வேட்பாளர் முகேஷ் குமார் ரோஷன் 62,580 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். கடந்த 2015 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆர்ஜேடி சார்பில் அங்கு போட்டியிட்ட தேஜ் பிரதாப் யாதவ், மொத்தம் 66,927 வாக்குகளை பெற்று மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்தார் என்பது வரலாறு.

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025
TEJ PRATAP YADAV
தேஜ் பிரதாப் யாதவ்
TEJ PRADAP YADAV

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.