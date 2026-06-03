டெல்லி உணவு விடுதியில் தீ விபத்து: 21 பேர் பலி - தொடரும் மீட்பு பணி
பலியானவர்களில் பலர் மத்திய ஆசியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
Published : June 3, 2026 at 1:23 PM IST
புதுடெல்லி: தெற்கு டெல்லியில் உணவகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி 21 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தெற்கு டெல்லியில் உள்ள மால்வியா நகர் பகுதியில் புகழ்பெற்ற உணவகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. வழக்கம் போல் இன்று காலை வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் உணவகம் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது. அப்போது காலை 9.45 மணி அளவில் எதிர்பாராத விதமாக கட்டடத்தின் அடிப்பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றியது.
அடித்தளத்தில் இருந்து தீ மளமளவென சில நிமிடங்களிலேயே கட்டடத்தின் மேல் தளங்களுக்கும் வேகமாக பரவியது. இதனால் கட்டடத்தில் இருந்தவர்கள் வெளியேற முடியாமல் கரும்புகைக்கு நடுவே சிக்கி கொண்டனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்ததும் டெல்லி தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.
தீயணைப்பு வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். எனினும், இந்த விபத்தில் தீக்காயங்கள் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் காரணமாக 21 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், கட்டடத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 40க்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயங்களுடன் சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்கள். பலியானவர்களில் பலர் மத்திய ஆசியா, ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் டெல்லி போலீசார், தீயணைப்பு துறையினருடன் இணைந்து தொடர்ந்து மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். விபத்துக்கான துல்லியமான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் தெற்கு டெல்லியில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.
பிரதமர் மோடி இரங்கல்
இதற்கிடையே, பிரதமர் மோடி டெல்லி தீ விபத்து தொடர்பாக இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள அவர், காயமடைந்த நபர்கள் விரைவில் குணமடைய பிராத்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகாரிகள் அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவார்கள் எனவும் பிரமதர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
நிவாரணம் அறிவிப்பு
இதனிடையே, பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.50 ஆயிரமும் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.