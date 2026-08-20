மார்கதர்சி நிறுவனத்திற்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி - உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
"மனுதாரரின் வாதத்தை ஆராய்கையில் அவருக்கு நிறுவனத்துடன் தனிப்பட்ட பகை இருப்பது மட்டுமே தெரிய வருகிறது" என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : August 20, 2026 at 6:51 PM IST
புதுடெல்லி: மார்கதர்சி நிறுவனத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி. உண்டவள்ளி அருண் குமார் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து விட்டது. இதனால், 20 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
மார்கதர்சி பைனான்சியர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு எதிரான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்து, தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்.பி. உண்டவள்ளி அருண் குமார், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் எம்.எம்.சுந்தரேஷ் மற்றும் பிரசன்னா பி.வராலே ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் இறுதி விசாரணைக்கு வந்தது. மார்கதர்சி பைனான்சியர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிசர்கள் சித்தார்த் லுத்ரா, நாகமுத்து ஆகியோர் ஆஜரானார்கள்.
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அப்போது, "இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்ய உங்களுக்கு என்ன உரிமை உள்ளது?" என்று மனுதாரர் தரப்பை பார்த்து நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், "மனுதாரரின் வாதத்தை ஆராய்கையில் அவருக்கு நிறுவனத்துடன் தனிப்பட்ட பகை இருப்பது மட்டுமே தெரியவருகிறது" என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். அத்துடன், "அவர் வாதிட்டால் அவர் மீதான சந்தேகம் தான் அதிகரிக்கும்" என்றும் நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர்.
அப்போது, மார்கதர்சி ஃபைனான்சியர்ஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள், "இதுவரை முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.2,591 கோடி திருப்பி வழங்கப்பட்டு விட்டதாகவும், உரிமை கோரப்படாத மீதித் தொகையான ரூ.5.43 கோடி பொது கணக்கில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் தெரிவித்தனர்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், முன்னாள் எம்.பி. உண்டவள்ளி அருண் குமார் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
வழக்கின் பின்னணி
கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு, மார்கதர்சி பைனான்சியர்ஸ் நிறுவனம், ரிசர்வ் வங்கி விதிகளுக்கு எதிராக பொதுமக்களிடம் இருந்து முதலீடு பெற்றதாக அப்போதைய ஆந்திர பிரதேச அரசு, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கு 2018-இல் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, கடந்த 2024 ஏப்ரலில் உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வழக்கை மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி, முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து ஏதேனும் புகார்கள் உள்ளதா? என பொது அறிவிப்பு வெளியிட்டு சரிபார்க்க உத்தரவிட்டது.
அதன்படி நாளிதழ்களில் விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டும் பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் யாரும் புகார் அளிக்க முன்வரவில்லை. மேலும், நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவரான ராமோஜி ராவும் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் காலமானார்.
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அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் பதிய முடியாது என்பதால், மார்கதர்சி பைனான்சியர்ஸ் நிறுவனம் மீதான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றம் கைவிட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், தற்போது காங்கிரஸ் எம்.பி.யின் மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.