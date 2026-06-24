'23 ஆண்டுகால நம்பிக்கை' கலபுரகியில் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' 130-வது கிளை திறப்பு விழாவில் நெகிழ்ந்த சந்தாதாரர்
மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்களின் நீண்ட கால தொடர்புக்கு அதன் எளிமையான நடைமுறைகள், முதலீட்டு வாய்ப்புக்கள் மற்றும் நிதி உதவிகள் முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக புதிய கிளை திறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.
Published : June 24, 2026 at 8:57 PM IST
கலபுரகி: சிட் ஃபண்ட் துறையின் முன்னணி நிறுவனமான 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகியில் இன்று தனது 130 -வது கிளையை தொடங்கியுள்ளது.
சிட் ஃபண்ட் துறையில் கடந்த ஆறு தசாப்தத்திற்கு மேலாக முன்னணி நிறுவனமாக திகழும் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' தென்னிந்திய மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த 1962-இல் தொடங்கப்பட்ட 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம் தெலங்கானா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநில மக்களுக்கு தனது சேவையை வழங்கி வருகிறது.
'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் 130-வது கிளை
சுமார் 60 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்களை கொண்டுள்ள இந்த நிறுவனம் தற்போது கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகியில் தனது 130-வது புதிய கிளையை தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் கர்நாடக மாநிலத்தில் மட்டும் தனது 29 கிளையை 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம் ஆரம்பித்துள்ளது.
கலபுரகியில் பழைய ஜேவர்கி சாலையில் உள்ள சித்தேஸ்வர் திருமண மண்டபத்திற்கு அருகே இந்த புதிய கிளையை 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் காணொளி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து, நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய வாடிக்கையாளர்கள், மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டனர். மேலும், சிட் ஃபண்ட் முதலீடுகள் தங்களுக்கு எவ்வாறு நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அடையவும், தங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவின என்பதை நெகிழ்ச்சியுடன் விளக்கினர்.
23 ஆண்டுகால நம்பிக்கை
ராய்ச்சூரை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் நித்யானந்த பிரபு மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டர். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 23 ஆண்டுகளாக மார்கதர்சி சிட்ஸ் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து வருகிறேன். முதன்முதலாக கடந்த 2002-இல் மங்களூர் கிளையில் முதலீடு செய்ய தொடங்கினேன். இன்று இரண்டு தசாப்தங்களை கடந்தும் இந்த நிறுவனத்தில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வருகிறேன்.
இந்த முதலீடுகள் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. பணம் பற்றிய கவலை இந்த நிறுவனத்தில் இல்லை என்று என்னால் அறுதியிட்டு கூற முடியும். மிக நம்பகமான நிறுவனம். எனது பணத்தை திருப்பி எடுப்பதில் இந்த 23 ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட சிரமத்தை எதிர்கொண்டதில்லை" என்றார்.
வழக்கமான வங்கி சேவைகளில் இருந்து சிட் ஃபண்டுகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்ற என்பதை மிக எளிதாக புரியும்படி விளக்கிய அவர், வணிக விரிவாக்கம், கட்டுமானம் உள்ளிட்ட நிதி அதிகம் தேவைப்படும் தனிநபர்களுக்கும், தொழில் முனைவோர்களுக்கும் சிட் ஃபண்டுகள் எவ்வாறு உதவியாகவும், நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் உதவுகின்றன என்பதையும் குறிப்பிட்டார்.
வாடிக்கையாளர்களின் நிதி ஆதாரத்திற்கான ஏணி
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நிதி சிக்கலில் தவிக்கும் பலருக்கு ஏணியாக இருந்து வரும் இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கிய ராமோஜி ராவுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஒரு லட்ச ரூபாய் முதலீட்டில் இந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய தொடங்கி இன்று படிப்படியாக வளர்ந்து, எனது முதலீடுகளை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளேன். முறையான திட்டமிடல் காரணமாக இன்று என்னால் மிகப்பெரிய முதலீடுகளை கையாள முடிகிறது" என்றும் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
சுமார் 10 ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனத்தில் வாடிக்கையாளராக இருக்கும் ராஜ் என்பவர், நிதி நெருக்கடிகளின் போது மார்கதர்சி ஒரு நம்பகமான வழியாட்டியாக திகழ்ந்ததாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "வாடிக்கையாளர்கள் நிதிச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும்போது, இந்நிறுவனம் தெளிவான வழிகாட்டுதலையும், ஆதரவையும் வழங்குகிறது. இதன் நடைமுறைகள் எளிமையாகவும், வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது" என்றும் தெரிவித்தார்.
கலபுரகியில் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதை வரவேற்ற வழக்கறிஞர் ராஜேஷ், இப்பகுதி மக்களுக்கு வெகுவாக பயனளிக்கும் என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இந்த நிறுவனம் ஹைதராபாத்தில் தொடங்கப்பட்டாலும், பல இடங்களுக்கு விரிவடைந்து இப்போது கலபுரகிக்கு வந்துள்ளது. இந்த புதிய கிளை இந்த பகுதி மக்களுக்கு நிதி ஆதரவையும், வழிகாட்டுதலையும் நிச்சயம் வழங்கும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மார்கதர்சியை நம்புவது ஏன்? நெகிழ்ந்த வாடிக்கையாளர்
'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் நீண்ட கால வாடிக்கையாளர் ஒருவர் கூறுகையில், "கடந்த காலங்களில் மார்கதர்சி சீட்டு திட்டங்களில் பங்கேற்க கலபுரகியில் இருந்து ராய்ச்சூருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. தற்போது கலபுரகியில் புதிய கிளை தொடங்கப்பட்டுள்ளதால் உள்ளூர் மக்களுக்கு இனி எளிமையாக சேவைகள் கிடைக்கப்பெறும். இந்த நிறுவனத்தில் தனது அனுபவம் மிகவும் சுமுகமாக இருந்தது. புதிய கணக்கு நடைமுறைகள் முடிந்த சில நாட்களிலேயே பணம் எனது கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. ஆவணங்கள் தொடர்பாக பெரிய சிக்கல் எதையும் நான் சந்திக்கவில்லை" எனவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்களின் நீண்டகால தொடர்புக்கு அதன் எளிமையான நடைமுறைகள், முதலீட்டு வாய்ப்புக்கள் மற்றும் நிதி உதவிகள் முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.