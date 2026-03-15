மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரணுக்கு 'தர்மஜோதி புரஸ்கார் விருது'
தனது ஊதியத்தை 100 மாணவர்களின் கல்விக்காக செலவிட இருப்பதாகவும் சைலஜா கிரண் தெரிவித்தார்.
Published : March 15, 2026 at 8:47 PM IST
அமராவதி: மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரணுக்கு, ஸ்வதர்ம சேவா சன்ஸ்தா தொண்டு நிறுவனம் 'தர்மஜோதி புரஸ்கார் விருது' வழங்கி கௌரவித்துள்ளது.
ஆந்திராவின் குண்டூரில் உள்ள வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் இன்று நடந்த விழாவில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரணுக்கு 'தர்மஜோதி புரஸ்கார் விருது' வழங்கப்பட்டது. ஸ்வதர்ம சேவா சன்ஸ்தா தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா தலைமை விருந்தினராக கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் சைலஜா கிரணுக்கு இந்த விருதினை வழங்கினார்.
விருது பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் நன்றி தெரிவித்து உரையாற்றிய சைலஜா கிரண், ''இந்த விருது வெறும் தனிப்பட்ட அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல; சமூகத்திற்கு இன்னும் பல சேவைகளை செய்ய தூண்டும் உத்வேகமும் கூட.'' என்றார்.
தொடர்ந்து அவர், ''சமூகம் பெரும்பாலும் வளர்ச்சி என்பது பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தையும் தான் குறிக்கிறது. ஆனால், அதே அளவில் மனிதத்தை மதிப்பதில் தான் உண்மையான வளர்ச்சி அடங்கியுள்ளது. சமூகத்தில் அனைவருக்கும் ஒரு பொறுப்பு உண்டு. மருத்துவர்கள், தொழிலதிபர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தாங்கள் செய்யும் எந்த வேலையிலும் சிறந்ததை அடைய வேண்டும் என்பதை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும். நமது பணியில் நேர்மையுடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் செய்யப்பட்டால், அது சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும்'' என கூறினார்.
மேலும், '' இந்த விருதினை நான் ஆழ்ந்த நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். மனித சேவை என்பது சமூகத்தின் அடிப்படை குணம். பிறருக்கு உதவ பெரிய வளங்களோ அல்லது சிறப்பு வாய்ப்புகளோ தேவையில்லை. ஒருவருக்கு உதவுதல், தேவைப்படுபவர்களுக்கு ஆதரவளித்தல், மாணவரை வழிநடத்துதல் மற்றும் சமூகத்திற்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களில் பங்கேற்பது அனைத்தும் மனித சேவையின் ஒரு பகுதியாகும்.'' என்றார்.
மறைந்த ராமோஜி ராவை நினைவூட்டி பேசிய அவர், நாட்டில் ஏற்பட்ட பல்வேறு பேரிடர் உள்ளிட்ட சவாலான சூழலில், ராமோஜி ராவ் கோடிக்கணக்கான நிதி உதவிகளை செய்ததாக குறிப்பிட்டார்.
மேலும், '' கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மார்கதர்சியின் ஊழியர்கள் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டுள்ளனர். அவைகள் நன்றாக வளர்ந்து வருகின்றன. தற்போது 10 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர், தனது ஊதியத்தை 100 மாணவர்களின் கல்விக்காக செலவிட உள்ளேன்" என்று சைலஜா கிரண் அறிவித்தார்.
விருதுடன் வழங்கப்பட்ட காசோலையை, நிகழ்வு நடைபெற்ற வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலின் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் சைலஜா கிரண் கேட்டுக் கொண்டார்.