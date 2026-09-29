சித்தூரில் ஏரி மேம்பாட்டு திட்டம் - அடிக்கல் நாட்டி பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் 'மார்கதர்சி சிட்ஸ்' எம்.டி சைலஜா கிரண்
இந்த மேம்பாட்டு பணிகளை ஓர் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக மார்கதர்சி எம்.டி சைலஜா தெரிவித்தார்.
Published : September 29, 2026 at 1:51 PM IST
சித்தூர்: ராமோஜி அறக்கட்டளையின்கீழ் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரில் ஒரு ஏரி மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு 'மார்கதர்சி சிட்ஸ்' மேலாண்மை இயக்குநர் சைலஜா கிரண் அடிக்கல் நாட்டினார்.
ஆந்திர பிரதேசம் முழுவதும் ராமோஜி அறக்கட்டளை சார்பில் பல்வேறு சமூக சேவைத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சித்தூர் மாவட்டம் ரெட்டிகுண்டா பகுதியில் பசுமை வெளிகளை மேம்படுத்தும் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, அங்குள்ள ஏரியை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட நிலையில், மார்கதர்சி சிட் பண்ட் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சைலஜா கிரண், ரெட்டிகுண்டா ஏரி மேம்பாட்டு பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பேசிய சைலஜா கிரண், ஏரியை மேம்படுத்த அனுமதி வழங்கியதற்காக சித்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுமித் குமாருக்கு நன்றி தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் என்னென்ன பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன என்பதை விளக்கினார்.
அப்போது, ஏரியை சுற்றி ஒரு வேலி அமைக்கப்படும் என்றும், அங்கு ஒரு நடைபாதை கட்டப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும் ஏரியை சுற்றிலும் ஒரு பரந்த பசுமை சூழல் உருவாக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தற்போது மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மேம்பாட்டு பணிகள் நிச்சயம் சித்தூர் நகர மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இருக்கும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஒரு அழகான சூழலில் இனிமையாக நேரம் செலவிட்ட அனுபவத்தை இந்த இடம் வழங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த ஏரி மேம்பாட்டு பணிகளை ஓர் ஆண்டுக்குள் முடிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய சித்தூர் ஆட்சியர் சுமித் குமார், இந்த மேம்பாட்டு பணிகளுக்கான முழு ஒத்துழைப்பையும் ஆந்திர பிரதேச அரசு அளிக்கும் என்று உறுதி அளித்தார்.
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நிகழ்ச்சியில் சித்தூர் எம்.பி. டக்குமல்லா பிரசாத ராவ், சந்திரகிரி, புதலாப்பட்டு, சித்தூர் எம்.எல்.ஏக்களான புலிவர்த்தி நானி, முரளிமோகன், குரஜாலா ஜெகன் மோகன், என்.இ.சி மத்திய குழு உறுப்பினர் ரமேஷ் பாபு, பாலாஜி ஹெச்சரீஸ் எம்.டி நீரஜா, இயக்குநர் பிரனீத் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.