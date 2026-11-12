மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் உள்ளிட்ட 70 பேருக்கு சமத்துவ விருது வழங்கி கௌரவிப்பு
விருது பெற்ற பின்னர் பேசிய மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், பெற்றெடுத்து வளர்த்த தாயை வாழ்நாள் முழுவதும் அன்புடனும் பாசத்துடனும் பராமரிப்பது பிள்ளைகளின் கடமை என்று தெரிவித்தார்.
Published : November 12, 2026 at 9:12 PM IST
ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலம், ரங்காரெட்டி மாவட்டத்தில் நடைபெறும் சின்ன ஜீயர் சுவாமிகளின் 70-வது திருநட்சத்திர மகோத்ஸவ விழாவில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் உள்ளிட்ட 70 பேருக்கு சமதா புரஸ்கார் (சமத்துவ விருது) வழங்கப்பட்டது.
ரங்கா ரெட்டி மாவட்டம், முச்சிந்தலில் உள்ள ஸ்ரீ ராமநகரத்தில் சின்ன ஜீயர் சுவாமிகளின் 70-வது திருநட்சத்திர மகோத்ஸவம் நடைபெற்று வருகிறது. நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில், சமூக சேவை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய 70 சாதனையாளர்களுக்கு 'சமதா புரஸ்கார் விருது' வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், சமதா புரஸ்கார் விருதை பெற்றுக் கொண்டார். தேசிய அளவில் சமூக சேவையாற்றிய பெண்கள், ராணுவ வீரர்கள், விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்டோர் விருது பெற்றுள்ளனர்.
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விழாவில், பாகேஷ்வர் தாமைச் சேர்ந்த தீரேந்திர கிருஷ்ண சாஸ்திரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். விழாவில் பேசிய சின்ன ஜீயர் சுவாமிகள், இந்தியக் கலாசாரத்தில் பெண்களுக்கு உயரிய இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். குழந்தைகளைப் பெற்றெடுத்து வளர்க்கும் தாய்மார்களை மதிப்பதும், அவர்களை போற்றுவதும் சமூகத்தின் கூட்டு பொறுப்பு என்றும் அவர் கூறினார்.
ஸ்ரீராமச்சந்திரர் மற்றும் பகவத் ராமானுஜர் காலங்களில் பெண்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட மரியாதை இன்றும் பொருத்தமானதாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ராமாயணத்தில் வரும் பெற்றோர் - பிள்ளைகள் உறவு, கணவன்-மனைவி உறவு, சகோதரர்கள் மற்றும் குரு-சீடர் உறவுகள், அவர்களின் தியாகங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இதைத்தொடர்ந்து பேசிய தீரேந்திர கிருஷ்ண சாஸ்திரி, பெண்களைக் கௌரவிக்கும் வகையில் பாகேஷ்வர் தாம் ஆசிரமமும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுக்கும் என்றார்.
விருது பெற்ற பின்னர் பேசிய மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், தன்னைப் பெற்றெடுத்து வளர்த்த தாயை வாழ்நாள் முழுவதும் அன்புடனும் பாசத்துடனும் பராமரிப்பது பிள்ளைகளின் கடமை என்று தெரிவித்தார்.
சின்ன ஜீயர் சுவாமிகளின் திருநட்சத்திர மகோத்ஸவ விழாவில், அவருடைய கரங்களால் விருது பெற்றதைப் பெரும் பாக்கியமாகக் கருதுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பெரியவர்களை மதிப்பது தொடர்பாக சின்ன ஜீயர் சுவாமிகள் கூறிய அறிவுரைகள் மிகவும் மதிப்புமிக்கவை என்றும், அவற்றை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் புரிந்துகொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சைலஜா கிரண் கேட்டுக் கொண்டார்.