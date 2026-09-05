மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் 134-வது கிளை திறப்பு
தாங்கள் பல வருடங்களாக மார்கதர்சி நிறுவனத்தில் சேமித்து வருவதாகவும், இது தங்கள் நிதித் தேவைக்குப் பெரிதும் உதவுவதாகவும் வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
Published : September 5, 2026 at 9:56 PM IST
தாடேபல்லிகூடம்(ஆந்திரா): ஆந்திராவின் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தில் உள்ள தாடேபல்லிகூடத்தில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் 134-வது கிளை இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய கிளையை மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் முதன்மை நிர்வாக அதிகாரி பாடூரி சத்யநாராயணா திறந்து வைத்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "மார்கதர்சி என்பது சாமானிய மக்களின் கனவுகளை நனவாக்குவதற்கான ஒரு சான்றாக விளங்குகிறது. மார்கதர்சி நிறுவனம், லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நிதி ஆதாரமாக இருக்கும். கல்வி மற்றும் வர்த்தக ரீதியில் வளர்ந்து வரும் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தின் தாடேபல்லிகூடத்தில் 134-வது கிளையையும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 42-வது கிளையையும் திறப்பதில் மார்கதர்சி சிட்ஸ் நிறுவனம் மகிழ்ச்சி அடைகிறது.
முதலீட்டாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், நாங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் சேவைகளை விரிவாக்கம் செய்து வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
தாடேபல்லிகூடம் எம்எல்ஏ நேரில் வாழ்த்து
மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் புதிய கிளை திறப்பு விழாவில், தாடேபல்லிகூடம் எம்எல்ஏ பொலிசெட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் நேரில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தாடேபல்லிகூடத்தில் புதிய கிளை திறக்கப்பட்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ராமோஜி ராவ் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட மார்கதர்சி நிறுவனத்தை, இன்று அவரது வாரிசுகள் வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்கின்றனர். எளிய மக்களுக்கு எந்தவொரு நிதி நெருக்கடி வந்தாலும் அவர்களுக்கு மார்கதர்சி நிறுவனம் நினைவுக்கு வரும். தாடேபல்லிகூடம் பகுதி மக்கள் மார்கதர்சியின் சேவைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
வாடிக்கையாளர்களின் மகிழ்ச்சி
கடந்த 64 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட தேவைக்கும், வியாபார தேவைக்கும் உண்மையான நண்பனை போல மார்கதர்சி நிறுவனம் துணையாக இருந்து வருவதாக வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். விழாவுக்கு வந்திருந்த வாடிக்கையாளர்கள், தாங்கள் பல வருடங்களாக மார்கதர்சி நிறுவனத்தில் சேமித்து வருவதாகவும், இது தங்கள் நிதித் தேவைக்குப் பெரிதும் உதவுகிறது என்றும் கூறினர்.
கடந்த 1962-ஆம் ஆண்டு ஹைதராபாத்தின் ஹிமாயத் நகரில் முதல் கிளை தொடங்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள், இன்று தெலங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இந்த நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்றும் தெரிவித்தனர்.
மேலும், மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சைலஜா கிரண் தலைமையில், தொழில் சார்ந்த அர்ப்பணிப்பு, நம்பகமான சேவையுடன் இந்நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவதாக அவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.
இதுவரை மார்கதர்சி நிறுவனத்திற்காக, ஏலூர் அல்லது ராஜமுந்திரிக்குச் செல்ல வேண்டியிருந்த நிலையில், தற்போது தாடேபல்லிகூடத்திலேயே சிட் பண்ட் நிறுவனம் திறக்கப்பட்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்றும் வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
முதல் வாடிக்கையாளர்
முன்னதாக, கிளையின் முதல் வாடிக்கையாளர்களான நாராயண ஸ்ரீதேவி, ராமாராவ் ஆகியோரிடம் இருந்து நிறுவனத்தின் சிஇஓ பாடூரி சத்யநாராயணா, துணைத் தலைவர்கள் பி.ராஜாஜி, ஜி.பாலராமகிருஷ்ணா, பொது மேலாளர் கே. ரவீந்திரநாத் ஆகியோர் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, அதற்கான ரசீதை வழங்கினர்.