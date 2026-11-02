50 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு- மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு இயக்குநர் ஶ்ரீதருக்கு பாராட்டு விழா
தமிழ்நாட்டில் தற்போது 18 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு வரும் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் கிளைகளை, இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 30-ஆக உயர்த்த இயக்குர் ஸ்ரீதர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
Published : November 2, 2026 at 10:29 PM IST
சென்னை: மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் 50 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்துள்ள அந்த நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு பிரிவு இயக்குநர் ஸ்ரீதருக்கு சென்னையில் இன்று பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் சிஇஓ சத்தியநாராயணா, நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் ராஜாஜி, தமிழ்நாடு சிட்பண்ட் அசோசியேஷன் தலைவர் சிற்றரசு, மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் கர்நாடகா மண்டல இயக்குநர் லட்சுமணராவ் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிளை மேலாளர்கள், முகவர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில் ஸ்ரீதர் காரு பேசும்போது, "இன்று என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். சாதனையை நான் மட்டும் செய்யவில்லை.
விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன். 10 ம் வகுப்பு படித்தேன். அதனைத் தொடர்ந்து ஐடிஐ-யில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் என்றிருந்தேன். என் தந்தை 5 ரூபாய் கொடுத்தார். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு முடித்ததும் மார்கதர்சி நிறுவனத்தில் சேர்ந்தேன். அதன், பின்னர் கல்லூரியில் படித்தேன். 50 ஆண்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது.
எனக்கு முதலில் சென்னைக்கு வருவதற்கு தயக்கம் இருந்தது. 1994-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் மார்கதர்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டபோது சென்னை வந்தேன்.
விடாமுயற்சியும் ஆர்வமும் இருந்தால் சாதிக்கலாம். நான் இந்த நிறுவனத்தில் சேர்ந்த பின்னர், நிறுவனம் கொடுத்த ஊக்கத்தினால், தொடர்ந்து பணிபுரிந்து 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளேன். தமிழ்நாட்டில் 18 கிளைகளை துவக்கி வைத்துள்ளேன். விரைவில் புதிதாக 2 கிளையையும் தொடங்க இருக்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
நிறுவனத்தின் சிஇஓ சத்யநாராயணா பேசும்போது, "மார்கதர்சி நிறுவனத்தில் பணியில் இருக்கும்போது காலையில் வந்து பணி முடிய இரவு 9 மணி வரை ஆக வாய்ப்புள்ளது. பணியை முடித்துவிட்டு ஸ்ரீதர் வீட்டுக்கு செல்லும்போதும் அவரின் மனைவி அன்பாகவும் உறுதுணையாகவும் இருந்துள்ளார். அதனால் தான் இவர் 50 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து உள்ளார்" என்றார்.
அத்துடன், ஸ்ரீதர் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரையும் மேடையில் வைத்து பொன்னாடை போர்த்தி மாலை அணிவித்து கௌரவித்தார்.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம், அண்மையில் தமிழ்நாட்டில் மாதாந்திர வர்த்தகம் ரூ.100 கோடியை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது இந்நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் 18 கிளைகளுடன் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது. நவம்பர் 2026-இல் சென்னை கூடுவாஞ்சேரி, திருவள்ளூரில் 2 புதிய கிளைகள் திறக்கப்பட உள்ளன.
மார்கதர்சி நிறுவனத்தில் ஹைதராபாத்தில் பணியில் சேர்ந்து தனது கடின உழைப்பாலும், விடாமுயற்சியாலும் படிப்படியாக வளர்ந்து பல்வேறு பதவிகளை வகித்த ஸ்ரீதர், தற்போது இந்நிறுவனத்தின் தமிழ்நாடு பிரிவு இயக்குநராக உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் கிளை தொடங்கப்பட்டபோது மேலாளராக பணியமர்த்தப்பட்டவர். தொடர்ந்து தனது செயல்பாட்டால் நிறுவனத்தின் கிளைகளை அதிகரித்ததுடன் வணிகத்தையும் வளர்த்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது 18 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு வரும் மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் கிளைகளை, இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 30-ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாக ஸ்ரீதர் தெரிவித்தார்.