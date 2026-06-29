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'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' 131-வது கிளை திறப்பு - வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சி

மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்களின் நீண்டகால உறவுக்கு அதன் எளிமையான நடைமுறைகள், முதலீட்டு வாய்ப்புகள் மற்றும் நிதி உதவிகள் முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' 131-வது கிளை திறப்பு
'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' 131-வது கிளை திறப்பு (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 4:56 PM IST

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காமாரெட்டி: சிட் ஃபண்ட் துறையின் முன்னணி நிறுவனமான 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' தெலங்கானா மாநிலம் காமாரெட்டியில் 131-வது கிளையை தொடங்கியுள்ளது.

சிட் ஃபண்ட் துறையில் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்னணி நிறுவனமாக திகழும் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' தென்னிந்திய மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகிறது. கடந்த 1962-ல் தொடங்கப்பட்ட 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனம் தெலங்கானா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநில மக்களுக்கு தனது சேவையை வழங்கி வருகிறது.

'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் 131-வது கிளை

சுமார் 60 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சந்தாதாரர்களை கொண்டுள்ள இந்த நிறுவனம் தற்போது தெலங்கானா மாநிலத்தில் தனது 131-வது கிளையை தொடங்கியுள்ளது. காமாரெட்டியில் புதிய கிளையை திறந்து வைத்து பேசிய நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், "நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பங்களுக்கு 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்ஸ்' சேவைகள் மிக முக்கிய நிதி ஆதாரமாகத் திகழ்கின்றன" என தெரிவித்தார்.

மேலும், விவசாயம் மற்றும் தொழில் சார்ந்த பகுதியான காமாரெட்டியில் புதிய கிளையைத் தொடங்கியதில் மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்த அவர், புதிய கிளையில் பணியாற்றவுள்ள நிறுவன ஊழியர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த சிறப்பு பூஜையில், 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் காமாரெட்டி பகுதி வாடிக்கையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். இக்கிளையில் முதல் சிட் (Chit) தொகையை வாடிக்கையாளர் ராஜமௌலி டிடி-யாக செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய வாடிக்கையாளர்கள், மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். மேலும், சிட் ஃபண்ட் முதலீடுகள் தங்களுக்கு எவ்வாறு நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அடையவும், தங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் வணிக தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உதவின என்பதையும் அவர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் விளக்கினர்.

மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான தங்களின் நீண்ட கால உறவுக்கு அதன் எளிமையான நடைமுறைகள், முதலீட்டு வாய்ப்புக்கள் மற்றும் நிதி உதவிகள் முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட வாடிக்கையாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகியில் 'மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்' நிறுவனத்தின் 130-வது கிளை தொடங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது 131-வது கிளை தெலங்கானாவின் தலைநகரான ஹைதராபாத்தில் இருந்து 110 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள காமாரெட்டியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

KAMAREDDY
MARGADARSHI CHIT FUNDS
131ST BRANCH INAUGURATED
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்
MARGADARSHI

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