"காடுகளில் நமக்கு பாதுகாப்பில்லை; நம் வாழ்க்கையை மீண்டும் தொடங்குவோம்" - 170 பேருடன் சரணடைந்த மாவோ தலைவர்
முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய பின்னணியில் அஷன்னா இருந்தார்.
Published : October 17, 2025 at 12:10 PM IST
ராய்ப்பூர்/சத்தீஸ்கர்: மாவோயிஸ்ட் போராளிக் குழுவின் முக்கிய தலைமை உறுப்பினரான அஷன்னா எனும் ரூபேஷ், சத்தீஸ்கர் அரசிடம் தானாக முன்வந்து சரணடைந்துள்ளார்.
அஷன்னாவுடன் 170 மாவோயிஸ்ட் போராளிகள் தங்கள் ஆயுதங்களுடன் சரணடைந்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சல்கள் நடமாட்டத்தை குறைக்க பாடுபட்ட பாதுகாப்புப் படை வீரர்களின் தீவிர முயற்சியை, அம்மாநில முதலமைச்சர் விஷ்ணு தியோ சாய் பாராட்டியுள்ளார். மேலும், நக்சல்கள் சரணடைவதற்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கும் தன் நன்றியை தெரிவித்துள்ளார்.
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता!— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
हिंसा छोड़कर…
கைதானவர்கள் தங்களிடம் இருந்த ஏகே-47, இன்சாஸ் ரைபிள்கள், எஸ்.எல்.ஆர் மற்றும் 303 துப்பாக்கி போன்ற ஆயுதங்களை பாதுகாப்புப் படைகளிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “பஸ்தாரில் 170 நக்சலைட்டுகள் சரணடைந்திருக்கின்றனர். நக்சலைட்டுகளை ஒழிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு எடுத்த இடைவிடாத முயற்சிகளே இதற்கு காரணம்.
यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे।— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में…
2024-ஆம் ஆண்டு சத்தீஸ்கரில் பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து, மொத்தம் 2,100 நக்சலைட்டுகள் இதுவரை சரணடைந்துள்ளனர். 1,785 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 477 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்கு முன்பு நக்சலைட்டுகளை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது” என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சரணடைவதற்கு முன்னதாக பேசிய அஷன்னா, “கடினமான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் நாங்கள் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம். எங்கள் தோழர்களில் சிலர் இன்னும் போராட விரும்புகிறார்கள். ஆனால் முதலில் நம் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொள்ளுமாறு நான் அவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். இனிமேல் காடுகள் நம்மை எப்போதும் பாதுகாக்காது. மற்ற மாநிலங்களில் உள்ளவர்களைத் தொடர்புகொண்டு சரணடைய கூறுங்கள். நம் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப வேண்டிய நேரம் இது” என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, बस्तर में शांति और विकास का नया युग— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 16, 2025
माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी आपका आभार, आपने देशभर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक सफलता को रेखांकित किया।
बीते दो दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है… https://t.co/qvsTR6zLSf
யார் இந்த அஷன்னா?
தேடப்பட்டு வந்த மவோயிஸ்ட் தலைவர்கள் பட்டியலில் அஷன்னா முதலிடத்தில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தெலங்கானா மாநிலம், முலுகு மாவட்டத்தில் உள்ள பொலோனிபள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இவர், பாலிடெக்னிக் படிப்பை முடித்தவர். 1991 ஆம் ஆண்டு மக்கள் போர் குழுவில் சேர்ந்த இவர், 1999-இல் அதே குழுவில் முக்கிய உறுப்பினராக மாறினார்.
2000-ஆம் ஆண்டு, ஹைதராபாத்தில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சந்திரசூட் கொலைக்கு பின்னணியிலும், 2003-இல், அலிபிரியில் வைத்து ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியதன் பின்னணியிலும் இவர் பெயர் அடிபட்டது. இது மத்திய மாநில பாதுகாப்புப் படைகளை பெரும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியது. அதன்பின்னர், இவரது தலைக்கு ரூ.1 கோடி சன்மானமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சத்தீஸ்கர் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, மாவோயிஸ்ட் போராளி குழுவின் மூன்று முக்கிய நிர்வாகிகள், ஐந்து மண்டலக் குழு உறுப்பினர்கள், 20 செயற்பாட்டாளர்கள் உள்பட 169 பேர் தற்போது அஷன்னாவுடன் சரணடைந்துள்ளனர். அவர்கள் வசம் இருந்த 70 கிலோ ஆயுதங்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.