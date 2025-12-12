ETV Bharat / bharat

ஆந்திராவில் பேருந்து விபத்து - சம்பவ இடத்திலேயே 8 பேர் உயிரிழப்பு

அல்லூரியில் நடந்த இந்த கோர விபத்துக்கு ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திர பாபு நாயுடு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

Published : December 12, 2025 at 8:12 AM IST

அல்லூரி: ஆந்திராவில் சிந்தூர் - மாரேடுமில்லி காட் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்த பேருந்து பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்ததால் ஏற்பட்ட விபத்தில் 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 35 பேர் தனியார் பேருந்து ஒன்றில் பத்ராசலம் பகுதியில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றுள்ளனர். அங்கு தரிசனம் முடிந்த பிறகு அன்னாவரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து அருகிலிருந்த பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் 8 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர்.

இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த சிந்தூர் போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பயணிகளை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த பேருந்தில் 35 பயணிகள் மற்றும் 2 ஓட்டுநர்கள் இருந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் சித்தூரை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. காயமடைந்தவர்கள் சிந்தூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் நிலையில், உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அல்லூரியில் நடந்த இந்த கோர விபத்துக்கு ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திர பாபு நாயுடு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கிட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

