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உ.பியில் பயங்கர விபத்து - இரட்டை அடுக்கு பேருந்து தீப்பற்றியதில் 9 பேர் உயிரிழப்பு

தீவிபத்து ஏற்பட்ட பேருந்தில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்ததாக கூறப்படுகிறது.

தீப்பிடித்து எரிந்த பேருந்து
தீப்பிடித்து எரிந்த பேருந்து (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 11:08 AM IST

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கிரேட்டர் நொய்டா: உத்தரபிரதேசத்தில் இரட்டை அடுக்கு படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்து ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்ததில், ஒரு பெண் உட்பட 9 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் பலத்த தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நொய்டாவிலிருந்து யமுனா விரைவுசாலை வழியாக மஹோபாவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த இரட்டை அடுக்கு படுக்கை வசதி கொண்ட பேருந்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணித்துள்ளனர். இந்த பேருந்து ஜேவார் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சாலையில் சென்றபோது திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. இதனால் பீதியடைந்த பயணிகள் பலர் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள ஜன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்து வெளியே குதித்துள்ளனர்.

இருப்பினும், இந்த தீ விபத்தில் ஒரு பெண் உட்பட 9 பேர் பேருந்தின் உள்ளே சிக்கி உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக அங்கு சென்ற தீயணைப்பு படையினரும் ஜேவார் காவல் நிலைய அதிகாரிகளும் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். ஒருவழியாக தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில், 9 பேர் உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இந்த விபத்து குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், பேருந்தின் குளிரூட்டும் அமைப்பில் ஏற்பட்ட மின்கசிவே இந்த விபத்திற்கு காரணம் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர். இந்நிலையில் பேருந்தில் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரை காவலில் எடுத்துள்ள போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை முடுக்கியுள்ளனர்.

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GREATER NOIDA
YAMUNA EXPRESSWAY
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உபி பேருந்து விபத்து
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