சுயச்சார்பு இலக்குகளை அடைந்து விட்டது இந்தியா - "மனதின் குரல்" நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
ஜூன் மாதம், விமானப் போக்குவரத்து துறையில் இந்தியா மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : June 28, 2026 at 5:31 PM IST
புதுதில்லி: இந்தியா, சுயச்சார்பு அடைவதற்கான இலக்குகளை எட்டியுள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மாதந்தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மனதின் குரல் (மன் கி பாத்) வானொலி நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார். இன்றைய தினம் அவர் பேசுகையில், "விமான போக்குவரத்து துறையில் ஜூன் மாதம், இந்தியா மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது.
அதாவது, விமானப் படையில் பயன்படுத்தப்படும் சி-295 ராணுவ போக்குவரத்து விமானம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விமானம், தனது முதல் சோதனை ஓட்டத்தை ஜூன் மாதம் 10ஆம் தேதி வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது.
இதுபோன்று 40 போக்குவரத்து விமானங்கள் இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால், சிறு,குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களும், விண்வெளித் துறையும் புதிய வலிமையைப் பெறும். இதனால் வேலைவாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும்.
இந்திய விமானப்படை சுமார் ரூ.21,935 கோடி செலவில் 56 சி-295 ரக போக்குவரத்து விமானங்களைக் கொள்முதல் செய்கிறது. இந்த விமானங்களில், 40 விமானங்கள் வதோதராவில் உள்ள உற்பத்தி ஆலையில், ஏர்பஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் அசெம்பிள் செய்யும்.
சமீபத்தில் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற கடற்படை தொடர்பான நிகழ்ச்சியொன்றில் நான் பங்கேற்றேன். அந்த நிகழ்வில், ஐஎன்எஸ் துணகிரி, ஐஎன்எஸ் ஷன்ஷாக், ஐஎன்எஸ் அக்ரியா ஆகிய போர்க்கப்பல்கள் இந்தியக் கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டன. புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட கப்பல்களின் வடிவமைப்பு முதல் உற்பத்தி வரை அனைத்தும் உள்நாட்டிலேயே நடைபெற்றது.
ஜூன் 21ஆம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டது. அன்றைய தினம், உலகம் முழுவதும் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், பல்வேறு யோகா நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அவற்றில், கோடிக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர்.
குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற உலக யோகாசன சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கும் பெரும் வரவேற்பு இருந்தது. அந்த போட்டியில் இந்தியா 102 தங்கம் உட்பட மொத்தம் 114 பதக்கங்களை வென்று, பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா முதலிடம் பிடித்தது.
நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் மூலம், சாஸ்திர விவாதம் என்ற பழமையான பாரம்பரியம் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. ஒருவர் தனது கருத்தை காரண, காரியங்களுடனும் ஆதாரங்களுடனும் முன்வைப்பது மிகவும் முக்கியமானது. அதில் ஒருவர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை பொறுமையுடன் கேட்பதும், புரிந்துகொள்வதும் இந்த சாஸ்திர விவாதத்தின் மூலம் வருகிறது. நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் இதனைத் தங்களின் பட்டமளிப்பு விழாவின் ஒரு பகுதியாக மாற்றியிருப்பது கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.