மும்பையில் கொட்டி தீர்க்கும் கனமழை: அடுக்குமாடி கட்டடம் இடிந்து 6 பேர் உயிரிழப்பு
கட்டடம் எவ்வாறு இடிந்தது என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், இடிபாடுகளுக்குள் பலர் சிக்கியிருக்க வாய்ப்பியிருப்பதாக மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : July 6, 2026 at 11:39 AM IST
மும்பை: தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மும்பை மன்குர்த் பகுதியில் உள்ள ஒரு மூன்றடுக்கு மாடி கட்டடம் சரிந்து விழுந்தது. இந்த விபத்தில் இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், ஒருவர் பலத்த காயமடைந்துள்ளதாக மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
கடந்த 2 நாட்களாக மும்பை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான குடியிருப்புப் பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன. மேலும், சாலைகளில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மும்பை மன்குர்த் பகுதியில் இருந்த மூன்றடுக்கு அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு கட்டடம் நேற்று இரவு 8.30 மணியளவில் சரிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கு சென்ற மாநகராட்சி ஊழியர்களும், காவல் துறையினரும், மருத்துவக் குழுவினரும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும் இந்த விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒருவர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. வீடுகளில் இருந்தவர்களின் விவரம் குறித்து தெரியாத நிலையில், மொத்தம் எத்தனை பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: 20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா; ‘ஜீரோ வேல்யூ’ நிலங்கள் மதிப்புமிக்கதாக மாற்றப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதி
முன்னதாக, நேற்று (ஜூலை 5) குர்லா பகுதியில் உள்ள நவபாடா பகுதியில் பலத்த காற்றினால் மரம் சாய்ந்ததில் 63 வயது முதியவரான யூனுஸ் குண்டவாலா என்பவர் உயிரிழந்தார். அதே போல், ஆரே பகுதியிலும் மரம் விழுந்து மற்றொருவர் உயிரிழந்தார். அதனை தொடர்ந்து தற்போது கட்டடம் இடிந்து விழுந்து இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கட்டடம் எவ்வாறு இடிந்தது என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், இடிபாடுகளுக்கு அடியே பலர் சிக்கியிருக்க வாய்ப்பியிருப்பதாக மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் மன்குர்த் பகுதியில் தொடர்ந்து குடியிருப்பு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சரிந்து விழுந்த கட்டடமானது குறைந்த வருவாய் கொண்ட பிரிவினருக்கான குடியிருப்பு கட்டடம் என்பதால், இந்த விபத்துக்கு குறிப்பிட்ட அதிகாரிகள் தான் முழு பொறுப்பு எனவும், அவர்கள் மீது குற்றவியல் ரீதியான வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனாவின் மண்டல தலைவர் ஜெகதீஷ் கண்டேகர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.