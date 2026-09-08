பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த போலி அதிகாரி, பாதுகாவலருடன் கைது - மும்பையில் பரபரப்பு சம்பவம்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் அந்த நிகழ்ச்சி இன்று (செப்டம்பர் 8, 2026) மாலை 5:45 மணியளவில் திட்டமிட்டபடி தொடங்கியது.
Published : September 8, 2026 at 6:08 PM IST
மும்பை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு, பிரதமர் அலுவலக அதிகாரி என்று கூறி போலியான அடையாள அட்டையுடன் ஆயுதமேந்திய பாதுகாவலருடன் நுழைய முயன்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மும்பையின் பாந்த்ரா - குர்லா காம்ப்ளெக்ஸில் (BKC) அமைந்துள்ள ஜியோ உலக மையத்தில் 'குளோபல் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்ட் (GFF) 2026' மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது. இதனை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற உள்ளார். இதையொட்டி அந்தப் பகுதி முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
அப்போது, மாநாட்டு அரங்குக்கு அருகிலுள்ள நீதா முகேஷ் அம்பானி கலாச்சார மையத்தின் (NMACC) நுழைவாயில் பகுதிக்கு சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இரண்டு நபர்கள் வந்தனர். அவர்களில் 24 வயதான ரோஹன் பரேக் என்ற இளைஞர், அங்கிருந்த பாதுகாப்புப் படையினரிடம் தன்னை 'பிரதமர் அலுவலக அதிகாரி' என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். மேலும், அதற்கான அடையாள அட்டை ஒன்றையும் காண்பித்துள்ளார்.
இருப்பினும், அவரது நடவடிக்கை மற்றும் முகத்தில் தெரிந்த பதற்றத்தை கண்டு சந்தேகமடைந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அந்த அடையாள அட்டையை தீவிரமாக சரி பார்த்தனர். அந்த சோதனையில், அவர் காட்டிய பிரதமர் அலுவலக அடையாள அட்டை போலியானது என்பது அம்பலமானது.
ரோஹன் பரேக் உடன் சஃபாரி உடையில் ஒரு தனியார் பாதுகாவலரும் பாதுகாப்புக்காக வந்திருந்தார். போலியான அடையாள அட்டை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பாதுகாப்புப் படையினர் அந்த பாதுகாவலரையும் உடனடியாக சோதனையிட்டனர். அப்போது அவரிடமிருந்து ஒரு துப்பாக்கி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, அங்கிருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இருவரையும் உடனடியாகக் கைது செய்தனர். மேலும், இந்த வழக்கு உடனடியாக மும்பை குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், பாதுகாவலர் வைத்திருந்த துப்பாக்கி உரிமம் பெற்றது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. போலி அரசு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்துதல், அத்துமீறி நுழைதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
உயர் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் இருக்கும் ஜியோ வேர்ல்டு பிளாசா பகுதிக்குள் போலியான அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி, துப்பாக்கியுடன் அவர்கள் ஏன் நுழைய முயன்றார்கள்? இதன் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் என்ன? என்பது குறித்து குற்றப்பிரிவு மற்றும் உளவுத் துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே, பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் அந்த நிகழ்ச்சி இன்று (செப்டம்பர் 8, 2026) மாலை 5:45 மணியளவில் திட்டமிட்டபடி தொடங்கியது.