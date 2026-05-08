புதுச்சேரி சிறுமி வன்கொடுமை- குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை
கருணாஸ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமானதால் கடந்த ஏப்ரல் 30-ம் தேதி அவரை குற்றவாளி என்று நீதிபதி சுமதி தீர்ப்பளித்தார்.
Published : May 8, 2026 at 3:08 PM IST
புதுச்சேரி: முத்தியால்பேட்டையில் சிறுமி வன்கொடுமை செய்து கொலைச் செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட கருணாஸுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை சோலைநகரைச் சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மாயமானார். பின்னர் பல மணி நேர தேடுதலுக்கு பிறகு அந்த சிறுமி கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் சாக்கு மூட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்டு கழிவுநீர்க் கால்வாயில் வீசப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் புதுச்சேரி மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கருணாஸ் என்ற இளைஞரும், விவேகானந்தன் என்ற முதியவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் வீட்டின் முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை கருணாஸ் அழைத்துச் சென்று விவேகானந்தன் வீட்டில் இருவரும் சேர்ந்து வன்கொடுமை செய்தது மற்றும் சிறுமி மூச்சுத் திணறி மயங்கிய நிலையில் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் குற்றத்தை மறைக்க சிறுமியின் கை, கால்களைக் கட்டி, மூட்டையாக வீட்டின் பின்புறம் இருந்த கழிவுநீர் கால்வாயில் வீசியது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்டிருந்த விவேகானந்தன் சிறையிலேயே தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக் கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாகக் கருதப்பட்ட கருணாஸ் மீது மட்டும் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில் புதுச்சேரி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுமதி, கடந்த ஏப்ரல் 30-ம் தேதி அன்று கருணாஸ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமானதால் அவரை குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்தார்.
அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இது மிகவும் கொடூரமான மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற குற்றம் என்பதால் குற்றவாளிக்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
இந்த நிலையில், தண்டனை விவரம் இன்று (மே 8) அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றவாளி கருணாஸுக்கு தூக்குத் தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சுமதி உத்தரவிட்டார். இதனால் நீதிமன்றத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.