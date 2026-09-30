தந்தைக்கு திதி கொடுத்த போது சம்பவம்; உத்தரகாண்ட் நதியில் இழுத்து செல்லப்பட்ட தமிழர்

தந்தைக்கு திதி கொடுத்த போது சம்பவம்; உத்தரகாண்ட் நதியில் இழுத்து செல்லப்பட்ட தமிழர்
தந்தைக்கு திதி கொடுத்த குரு பிரசாத், அலக்நந்தா நதியின் படித்துறையில் கால் வைத்த போது, ஆற்றில் இழுத்து செல்லப்பட்டார்.
Published : September 30, 2026 at 10:58 PM IST
சாமோலி: உத்தரகாண்டில் தனது தந்தைக்கு திதி கொடுத்த போது, ஆற்றில் இழுத்து செல்லப்பட்ட தமிழரை பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் குரு பிரசாத் (40). இவரது தந்தை அண்மையில் காலமானதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, குடும்பத்தினரின் அறிவுரைபடி, தந்தைக்கு திதி கொடுப்பதற்காக உத்தரகாண்ட் மாநிலம் சாமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள நந்பிரயாக் என்கிற ஊருக்கு வந்துள்ளார் குரு பிரசாத்.
அவருடன் அவரது தாயாரும் வந்திருந்தார். இந்நிலையில், தந்தைக்கு திதி கொடுத்த குரு பிரசாத், அலக்நந்தா நதியில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்காக சென்றுள்ளார். அப்போது படித்துறையில் கால் வைத்த போது, திடீரென நதியின் நீரோட்டம் வேகம் எடுத்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு சாதி பார்க்காமல் வாக்களித்ததைப் போல் தவெகவுக்கு வாக்களியுங்கள் - தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் வேண்டுகோள்
இதனால் நிலைக்குலைந்து கீழே விழுந்த குரு பிரசாத் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டார். அவரை அருகில் இருந்தவர்கள் காப்பாற்ற முயன்றனர். எனினும், நீரோட்டம் வேகமாக இருந்ததால் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை.
இதையடுத்து, அவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். இதையடுத்து, மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினருடன் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், அலக்நந்தா நதியில் இறங்கி குரு பிரசாத்தை தேடி வருகின்றனர்.
எனினும், அவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மீட்புப்படையினர் தொடர்ந்து தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.