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திடீரென வெளிவந்த கார் ஏர்பேக்; பறிபோன இளைஞரின் உயிர்: மும்பையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

கார்களில் பயணிப்பவர்களின் பாதுகாப்புக்காக பொருத்தப்படும் ஏர்பேக், ஒரு இளைஞரின் உயிரை பறித்திருப்பது சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 8:55 PM IST

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மும்பை: விபத்து நேரிட்டால் காயங்களின்றி உயிர் பிழைக்க கார்களில் பொருத்தப்படும் ஏர்பேக்(airbag), திடீரென வெளி வந்து, 25 வயது இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் மும்பையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மோகித் சோனி என்ற இளைஞர், பழைய கார்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்தார். இவர், மும்பை மீரா-பயந்தர் சாலையில், பிளசண்ட் பார்க் சொசைட்டி அருகே, 15 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு காரை நிறுத்தி விட்டு, அதன் இருக்கையில் அமர்ந்து பரிசோதித்து வந்தார்.

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அப்போது இருக்கைக்கு அருகே இருந்த ஏர்பேக், திடீரென வெளிவந்து வேகமாக விரிவடைந்தது. இதனால், மோகித் சோனியின் கழுத்துப் பகுதியை தாக்கியுள்ளது.

இதில் பலத்த காயமடைந்த மோகித் சோனி, காருக்குள்ளேயே மயங்கி கிடந்தார். அந்த வழியாக வந்தவர்கள், அதை பார்த்து, அவரை உடனடியாக மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, அங்கு சென்று காவல்துறையினர், விசாரணை மேற்கொண்டு, மோகித் சோனியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக பயந்தரில் உள்ள பண்டிட் பீம்சென் ஜோஷி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மோகித் சோனி, அந்த காரை வேறு ஒருவருக்கு விற்பதற்காக பரிசோதனை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது காரின் பகுதியில் உள்ள ஏர்பேக் வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ஏர்பேக் வேகமாக பறந்து வந்து மோகித் சோனி, கழுத்தின் வலது பக்கத்தில் பலமாக தாக்கியுள்ளது என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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இருப்பினும், மோகித் இறப்புக்கான துல்லியமான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். இதுகுறித்து காவல் உதவி ஆணையர் ராகுல் சவான் கூறுகையில், "நாங்கள் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு (RTO) கடிதம் எழுதியுள்ளோம். விபத்து நேரிட்ட அந்த கார் பற்றி கூடுதல் விவரங்களையும் கேட்டுள்ளோம். ஏர்பேக் வெடித்ததற்கான உண்மையான காரணம் என்ன? வேறு ஏதேனும் தொழில்நுட்பக் காரணங்கள் உள்ளதா? என்பதைக் கண்டறிய ஆர்டிஓவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளோம்" என்றார்.

மோகித் சோனியின் மரண செய்தியைக் கேட்டு அவருடைய குடும்பத்தினரும் அக்கம் பக்கத்தினரும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

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