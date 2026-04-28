இறந்த தங்கையின் எலும்புக்கூட்டுடன் வங்கிக்கு சென்ற ஒடிசா நபர்; செய்வதறியாது தவித்த அதிகாரிகள் எடுத்த முடிவு

வங்கி அதிகாரிகள் ஜீது முண்டாவின் கிராமத்திற்குச் சென்று, அவருடைய தங்கையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்த 19,402 ரூபாயை ஊர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஜீது முண்டா குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

ஜீது முண்டா, வங்கிக் கிளைக்கு பணம் எடுக்க வந்தவர் (ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 9:08 PM IST

கியோஞ்சார்(ஒடிசா): இறந்த தங்கையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்த 19 ஆயிரம் ரூபாயை எடுப்பதற்காக, அவருடைய உடல் எலும்புக் கூட்டை முதியவர் தோண்டி எடுத்துக் கொண்டு வங்கிக்கு சென்ற நெஞ்சை உறைய வைக்கும் சம்பவம் ஒடிசாவில் நிகழ்ந்துள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம், கியோஞ்சார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜீது முண்டா(52). பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த இவருடைய தங்கை கலாரா முண்டா 2 மாதங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டார்.

தங்கை கலாரா முண்டாவின் வங்கிக்கணக்கில் இருந்த 19 ஆயிரம் ரூபாயை எடுப்பதற்கு ஜீது முண்டா வங்கி பாஸ் புத்தகத்துடன் சம்பந்தபட்ட வங்கிக் கிளைக்கு நேற்று சென்றுள்ளார்.

வங்கி அலுவலர்களிடம் தங்கை இறந்துவிட்டதாக கூறி அவருடைய வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் 19 ஆயிரம் ரூபாயை எடுக்க வேண்டும் என்று ஜீது முண்டா தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு, தங்கையின் இறப்புச் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே அவரின் வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று வங்கி அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பணத்தை எடுக்க முடியாததால் விரக்தி அடைந்த ஜீது முண்டா உடனடியாக சுடுகாட்டுக்குச் சென்று 2 மாதங்களுக்கு முன்பு புதைக்கப்பட்ட தனது தங்கையின் உடல் எலும்புக் கூட்டை ஒரு சாக்குப்பையில் கட்டி தலைச்சுமையாக நடந்தே வங்கிக் கிளைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார்.

இதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த வங்கி அலவலர்கள், உள்ளூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். உடனடியாக அங்கு வந்த காவல் துறையினர், வங்கியில் இருக்கும் பணத்தை எடுத்து தர உதவுவதாக ஜீது முண்டாவை சமாதானப்படுத்தினர். பின்னர் அவரது தங்கையின் உடல் எச்சங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மீண்டும் புதைக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து காவல் ஆய்வாளர் கிரண் பிரசாத் சாஹு கூறுகையில், "ஜீது முண்டா எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர். அவருக்கு இறப்புச் சான்று, சட்டப்பூர்வ வாரிசு, வங்கி நடைமுறைகள் ஆகியவை குறித்து எதுவும் தெரியவில்லை. இதுதொடர்பாக வங்கி அதிகாரிகள் அவருக்கு சரியான விளக்கம் அளிக்கத் தவறிவிட்டனர்" என்று தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, ஜீது முண்டா தனது தங்கையின் உடல் எலும்புக் கூட்டை வங்கி எடுத்துச் சென்ற சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி மாநிலம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட வங்கி நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 'வங்கி அலுவலர்கள் யாரும், இறந்த நபரின் உடலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை.

மூன்றாம் நபரின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்க வேண்டும் எனில் விதிமுறைகளை கட்டாயம் கடைப்பிடித்தாக வேண்டும். ஜீது முண்டா தனது தங்கையின் இறப்புச் சான்றிதழை கொடுத்திருந்தால் உடனடியாக பணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஜீது முண்டா மதுபோதையில் வங்கி கிளைக்கு வந்திருந்தார். வங்கி அலுவலர்கள் சொல்லும் எதையும் புரிந்து கொள்ளும் நிலையில் அவர் இல்லை. பணம் எடுக்க முடியாது என்று சொன்னதுடன் உடனடியாக சுடுகாட்டுக்கு சென்று தங்கையின் உடலை தோண்டி எடுத்துக் கொண்டு வந்துவிட்டார். இதனால் வங்கி வளாகத்தில் தர்மசங்கடமான சூழல் ஏற்பட்டது' என்று வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்திருந்தது.

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, ஜீது முண்டாவுக்கு பணம் கொடுப்பதற்காக வங்கி அலுவலர்கள் தாங்களாகவே தேவையான ஆவணங்களை தயார் செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் விசாரித்தபோது ஜீது முண்டாவுக்கு 2 சகோதரர்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, வங்கி அதிகாரிகள் ஜீது முண்டாவின் கிராமத்திற்குச் சென்று, அவருடைய தங்கையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்த 19,402 ரூபாயை, ஊர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

அதைத் தொடர்ந்து, இறந்த கலாரா முண்டாவின் உடலை அடைக்கம் செய்வதற்கு உதவுவதற்காக ரெட் கிராஸ் அமைப்பும் ஜீது முண்டா குடும்பத்திற்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி அளித்தது.

