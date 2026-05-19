எரிபொருள் விலையை ஏற்றி மக்களிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கிறது பாஜக அரசு - மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றச்சாட்டு
பாஜக அரசிடம் தொலைநோக்கு பார்வையும், சிறந்த தலைமைத்துவமும் இல்லை என்று மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார்.
By PTI
Published : May 19, 2026 at 4:31 PM IST
புதுடெல்லி: ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்க அமெரிக்கா 30 நாட்கள் விலக்கு அளித்த பின்னரும், எரிபொருள் விலையை ஏற்றி, மக்களிடமிருந்து பாஜக அரசு கொள்ளையடித்து வருகிறது என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போரால், வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள கிணறுகளில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியானது அடியோடு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணை கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இருப்பிலுள்ள எண்ணெய்யை மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்புவதும் சவாலாக உள்ளது.
இதன் காரணமாக இலங்கை, இந்தியா உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது. இந்த சூழலை சமாளிக்க ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெயை வாங்கி வந்த நிலையில், அந்த வர்த்தகத்தை உடனடியாக கைவிடுமாறும், இல்லாவிட்டால் வர்த்தக வரி கடுமையாக உயர்த்தப்படும் என்றும் டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இதனால் ரஷ்யாவுடனான ஒப்பந்தத்தை முடித்து கொள்வதற்கு இந்தியா ஒப்புதல் தெரிவித்திருந்தது. அதே சமயம், உலகளாவிய எண்ணெய் தட்டுப்பாடு சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்ய இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா 30 நாட்கள் விலக்கு அளித்திருந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து இந்த விலக்கானது நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில், கடைசியாக மே 17 வரை நீட்டித்திருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது ஜூன் 17 வரை நீட்டிப்பதாக அமெரிக்கா அறிவித்திருக்கிறது. அதே சமயம், ஈரான், வட கொரியா, கியூபா அல்லது உக்ரைன்னின் சில பகுதிகளில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு இந்த சலுகை இல்லை எனவும் அமெரிக்கா திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறது.
இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா தொடர் விலக்கு அளித்து வருவது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இது குறித்த அவரது பதிவில், “பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்திய வெறும் 4 நாட்களிலேயே மோடி அரசு மீண்டும் விலையை உயர்த்தி இருக்கிறது. எரிபொருளை சேமிப்பது குறித்து பாடம் எடுத்து, அரசின் தோல்வியால் ஏற்பட்டிருக்கும் சுமையை மக்கள் மீதே திணிக்கும் வேலையானது மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
‘விஸ்வகுரு’ என்று தற்பெருமை சூட்டிக் கொள்ளும் மோடி, உண்மையிலேயே ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கும் கால அவகாசத்தை ஒரு மாத காலம் நீட்டிக்குமாறு அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சியுள்ளார். அவர் ஒவ்வொரு முறை இவ்வாறு செய்யும் போதும் 140 கோடி இந்தியர்களின் தன்மானத்தையும் காயப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். இதற்கு முன்பிருந்த எந்த அரசாங்கமும் இவ்வளவு இழிவாக நடந்துகொண்டதில்லை” என்றார்.
மேலும், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய்யை வாங்குவதற்கு அமெரிக்கா 30 நாட்கள் விலக்கு அளித்த பின்னரும் ஏன் எரிபொருள் விலையை உயர்த்த வேண்டும்? என்று கார்கே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தொடர்ந்து, பாஜக அரசிடம் தொலைநோக்கு பார்வையும், சிறந்த தலைமைத்துவமும் இல்லை என்று கூறிய அவர், எரிபொருள் விலையை ஏற்றி, பாஜக அரசு மக்களிடமிருந்து கொள்ளையடிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.