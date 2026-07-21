ETV Bharat / bharat

4 இந்தியர்கள் உயிரை பறித்த கோல்டன் லியோ கப்பல் தாக்குதல்: ரஷ்யாவுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம்

கேரளம் மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தின் வெள்ளரிகுண்டு பகுதியைச் சேர்ந்த 26 வயதான அகில் ஜோயன் இந்த தாக்குதலில் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

தாக்குதலில் இறந்த கேரளம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அகில் ஜோயன்
தாக்குதலில் இறந்த கேரளம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அகில் ஜோயன் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 9:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: ஒடெசா துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ‘எம்.வி கோல்டன் லியோ’ கப்பல் மீது ரஷ்யா நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில் 4 இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூலை 19 அன்று மாலை இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடந்துள்ளதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கூறியிருக்கிறது. அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக் குறிப்பில், “ரஷ்யா ஏவுகணைகள் ‘எம்.வி கோல்டன் லியோ’ கப்பலை தாக்கியபோது, 17 கப்பல் பணியாளர்கள் அதில் இருந்துள்ளனர். அவர்களில் ஐவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள்.

இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் நான்கு இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்ட நிலையில், ஒருவர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக தூதரக மற்றும் உக்ரைன் அரசுடன் இந்தியா தொடர்பில் இருக்கிறது. காயமடைந்தவர் விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறோம்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு இந்தியா கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக அந்த அறிக்கையில், “ரஷ்யாவின் தாக்குதல்களை இந்தியா கண்டிக்கிறது. வர்த்தகக் கப்பல்களைக் குறிவைப்பதும், அப்பாவி கப்பல் பணியாளர்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பதும், வர்த்தக போக்குவரத்திற்கு இடையூறு விளைவிப்பதும் கண்டிக்கத்தக்கது” என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ரஷ்யாவின் இந்த கொடூரமான ஏவுகணை தாக்குதலில் இறந்த நால்வரில் ஒருவர் கேரளம் மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தின் வெள்ளரிகுண்டு பகுதியைச் சேர்ந்த 26 வயதேயான அகில் ஜோயன் என்பது தெரியவந்துள்ளது. உணவுப் பொருள்களை சுமந்து வந்த ‘எம்.வி கோல்டன் லியோ’ மீதான ரஷ்யாவின் ஏவுகணை தாக்குதலில் 4 இந்தியர்கள் உள்பட 9 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

அகில் ஜோயன் உள்பட குர்பிரீத் சிங் பட், ஜகன் சிங், அபிஷேக் நிஷாத், முஸ்தபா அம்மார், ஐமன் டய்பல்லா, ரகான் பிஷாரா, யாசர் சாண்ட்லி, முகமது அல்-பக்தாதி ஆகியோர் இறந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: "போராட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கப் போவதில்லை" - சோனம் வாங்சுக் உறுதி

இந்த தாக்குதலில் இந்தியர் ஒருவர் உள்பட 8 பேர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சைப்பெற்று வருகின்றனர். அகமது ஹமுயா, செபாஸ்டியன் பிளெசன், அப்துல் காதர், அல்-துர்க்மானி, ஹாதி ஹைதர், காலித் கமூசி, முஹம்மது யஹ்யா அல்-சாலெக், முஹம்மது மஜித் அல்-குர்தி, அப்துல்லா ரஹால் ஆகியோர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

சமீபத்தில், கப்பல்கள் மீது ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதல்களில் 90 பேர் வரை கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் மட்டும் இதுவரை 28 பேர் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக உக்ரைன் அரசாங்கள் தெரிவித்துள்ளது. சரக்கு கப்பல்கள் மீதான இந்த தாக்குதல்களுக்கு இந்தியா உள்பட பிற நாடுகள் ரஷ்யாவை எச்சரித்து வருகிறது. தற்போது, தாக்குதலுக்கு உள்ளான ‘எம்.வி கோல்டன் லியோ’, மும்பையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் ஓசியன் கிரேஸ் ஷிப்பிங் (Ocean Grace Shipping) நிறுவனத்தின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட கப்பல் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

TAGGED:

AKHIL JOYAN
INDIANS KILLED IN SHIP
RUSSIA UKRAINE WAR
உக்ரைன் கப்பல் தாக்குதல்
MV GOLDEN LEO ATTACK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.