"மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் வாங்கிவிட்டு ரீல்ஸ் பதிவிடுவதா?" யூடியூபுர் சவுக்கு சங்கரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்
கீழமை நீதிமன்றங்களில் அணுக வேண்டிய விஷயங்களை எல்லாம் சவுக்கு சங்கர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் என்று நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
Published : January 30, 2026 at 10:48 PM IST
புதுடெல்லி: திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஒருவர் மீதான தாக்குதல் மற்றும் அவரை மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான வழக்கில், யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விதித்த ஜாமீன் நிபந்தனைகளில் தலையிட முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா, சதீஷ் சந்திர சர்மா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் பாலாஜி சீனிவாசன் ஆஜரானார்.
அவரிடம் நீதிபதி தத்தா, "மனுதாரருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் ஜாமீன் வழங்கப்படவில்லை. மருத்துவக் காரணங்களுக்காகவே அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஜாமீனில் வெளிவந்த பிறகு அவர் யூடியூப்பில் வீடியோக்களையும் ரீல்களையும் வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதன் நோக்கம் இதுவல்ல. அவர் தமக்கு அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுகிறார்" என்று கண்டிப்புடன் கூறினார்.
மேலும், "தற்போது அவரது ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஆனால் உயர் நீதிமன்றம் சில நிபந்தனைகளை விதித்து, நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் குறித்துப் பேச வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளது, ஆனாலும் அவர் அதைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்," என்றும் நீதிபதி அதிருப்தி தெரிவித்தார்.
தனது மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க நீதிமன்றம் மறுத்தும் கூட அவர் ஒவ்வொரு வாரமும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறார் என்பதையும் நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
"அவரது மடிக்கணினி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது; அதனை விடுவிக்கக் கோரி அவர் கீழமை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்வதில்லை. மாறாக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறார். அவரது அலைபேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது; அதனை விடுவிக்கக் கோரியும் நேராக உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறார்," என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லூத்ரா," வழக்கு விசாரணைக்கு அவரது அலைபேசி தேவைப்பட்டது, ஆனால் அவர் அதை வழங்கவில்லை. ஜாமீனில் வெளிவந்த பிறகு, அவர் அந்த அலைபேசியைக் காட்டி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார்" என்றும் வழக்கறிஞர் சுட்டிக்காட்டினார்.
"மருத்துவ காரணங்களுக்காக சவுக்கு சங்கருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட போதிலும், யூடியூபில் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்வதில் அவர் மும்முரமாக இருந்ததால் மருத்துவமனைக்கு செல்லவில்லை" என்று நீதிபதி சர்மா வாய்மொழியாக கூறினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட சவுக்கு சங்கர் தரப்பு வழக்கறிஞர், "மருத்துவ காரணங்களுக்காக அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்படவில்லை. ஜாமீன் அளிக்கப்பட்டபோது, சவுக்கு சங்கர் குறிவைக்கப்படுவதாக மாநில காவல் துறையை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சாடியது" என்றார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ஜாமீன் நிபந்தனைகளில் தலையிட விரும்பவில்லை எனக் கூறிய சவுக்கு சங்கரின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஒருவர் மீதான தாக்குதல் மற்றும் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான வழக்கில் தமது அலுவலகத்திற்கு வைக்கப்பட்ட சீலை அகற்றவும், தம்மிடம் இருந்து காவல் துறை பறிமுதல் செய்த சாதனங்களை திரும்பப் பெற கோரியும் சவுக்கு சங்கர் கடந்த ஜனவரி 20-ம் தேதி தாக்கல் செய்த மற்றொரு மனுவையும் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது.