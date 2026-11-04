அக்னிவீரர்களுக்கு மேலும் 2 ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு: மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
இரண்டாவது கட்ட பணிக் காலத்தின் போது அக்னிவீரர்களுக்கு கூடுதல் ஊதியம், மேம்படுத்தப்பட்ட 'சேவை நிதி' தொகுப்பு மற்றும் சீனியாரிட்டி பலன்கள் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 6:21 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திய ராணுவத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் அக்னிவீரர்களின் பணி காலத்தை மேலும் 2 ஆண்டுகள் நீட்டித்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் அக்னிவீரர்களின் ஒட்டுமொத்த பணி காலம் 4-ல் இருந்து 6 ஆண்டுகளாக உயர்கிறது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், டெல்லியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் என்.எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி இந்த விவரங்களை தெரிவித்தார்.
பழைய விதியின்படி, 4 ஆண்டுகாலப் பணிக்குப் பிறகு தகுதியின் அடிப்படையில் 25 சதவீத அக்னிவீரர்கள் மட்டுமே நிரந்தரப் பணியில் சேர்க்கப்படவிருந்தனர். மீதமுள்ள 75 சதவீதத்தினர் விடுவிக்கப்படவிருந்தனர். ஆனால், தற்போதைய புதிய திருத்தத்தின்படி, விடுவிக்கப்படவிருந்த அந்த 75 சதவீத அக்னிவீரர்களுக்கும் கூடுதலாக 2 ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்படும்.
இந்த நீட்டிக்கப்பட்ட 2 ஆண்டுகாலப் பணிக்குப் பிறகு, விருப்பமுள்ள மற்றும் தகுதிகளை பூர்த்தி செய்யும் அனைத்து அக்னிவீரர்களும் ராணுவத்தில் நிரந்தரமாக சேர வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டாவது கட்டப் பணிக் காலத்தின் போது அக்னிவீரர்களுக்குக் கூடுதல் ஊதியம், மேம்படுத்தப்பட்ட 'சேவை நிதி' தொகுப்பு மற்றும் சீனியாரிட்டி பலன்கள் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2022 ஜூன் 14 அன்று தொடங்கப்பட்ட அக்னிபத் திட்டத்தின் முதலாவது பிரிவு அக்னிவீரர்களின் (சுமார் 18,300 பேர்) 4 ஆண்டுகாலப் பணிக்காலம் வரும் டிசம்பர் மாதத்துடன் நிறைவடைய இருந்தது. அவர்கள் ராணுவத்தில் இருந்து வெளியேறும் சூழல் நெருங்கிய நிலையில், முப்படைகளின் பரிந்துரைகள் மற்றும் கடந்த 4 ஆண்டுகால செயல்பாட்டுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
Taking a significant decision today, the Union Cabinet chaired by PM Shri @narendramodi has approved a two-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under #Agnipath. I sincerely thank PM Modi for taking the decision of additional 2-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under the Agnipath scheme. This would also provide enrollment of all willing Agniveers as regular soldiers after the tenure of 4/6 years, who meet the selection criteria. This decision is continuation of long-term structural reforms of our defence forces, aimed at creating a younger, fitter, technologically equipped and future-ready military. It is not merely a recruitment policy; it is a way forward to prepare India's military for the changing character of warfare.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 4, 2026
இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், "இந்த முடிவு நமது ராணுவத்தை இளமையான, கட்டுக் கோப்பான மற்றும் நவீனப் போர்க்களத்திற்கு தயாரானதாக மாற்றுவதற்கான தொடர் சீர்திருத்தங்களின் ஒரு பகுதி" என்று குறிப்பிட்டுப் பிரதமர் மோடிக்கு தனது நன்றியைத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் அவர், இது வெறும் ஒரு சாதாரண ஆள்சேர்ப்பு கொள்கை மட்டுமல்ல. மாறிவரும் நவீனப் போர்ச் சூழலுக்கு ஏற்ப இந்தியாவின் முப்படைகளையும் தயார்படுத்துவதற்கான ஒரு மிக முக்கிய முன்னோக்கிய நகர்வு என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.