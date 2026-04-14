சத்தீஸ்கரில் மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து 10 பேர் உயிரிழப்பு; 15 பேர் காயம்
இந்த விபத்து குறித்து பாரபட்சமற்ற முறையில் விசாரணை நடத்தி, தவறுக்கு காரணமானவர்கள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று சத்தீஸ்கர் முதல்வர் விஷ்ணு தேவ் சாய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 14, 2026 at 9:16 PM IST
சக்தி (சத்தீஸ்கர்): சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள சக்தி மாவட்டத்தில், வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 10 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். 15 பேர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சக்தி மாவட்டத்தில் உள்ள சிங்கிதராய் என்ற இடத்தில் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மின்னுற்பத்தி நிலையம் இயங்கி வருகிறது. அங்கு இன்று மதியம் தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, பாய்லர் வெடித்து பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தொழிலாளர்கள் பீதியடைந்து நாலாபுறமும் ஓடினர். உடனடியாக அனைத்துத் தொழிலாளர்களும் வளாகத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.
விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் காவல் துறை, தீயணைப்புத் துறை, உள்ளூர் நிர்வாகம் மற்றும் மின்சாரத் துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக அங்கு விரைந்து வந்து மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். காயமடைந்த தொழிலாளர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இந்த விபத்து குறித்து சக்தி மாவட்ட எஸ்.பி. பிரஃபுல்லா தாக்கூர் கூறுகையில், "இந்த விபத்தில் 10 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 15 பேர் தீக்காயம் அடைந்துள்ளனர். காயமடைந்த தொழிலாளர்கள் ராய்கர் நகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. பாய்லர் வெடிப்புக்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. முழுமையான விசாரணைக்கு பிறகு சரியான காரணம் தெரியவரும்" என்றார்.
இதற்கிடையே, விபத்து நேரிட்ட மின்னுற்பத்தி நிலையத்திற்குள் மேலும் சில தொழிலாளர்கள் சிக்கி இருக்க கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராம்குமார் யாதவ் தர்ணா
வேதாந்தா மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் விபத்து ஏற்பட்டதை அடுத்து, காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராம்குமார் யாதவ், மின்னுற்பத்தி நிலைய வளாகத்திற்கு வெளியே அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பராமரிப்புப் பணிகளில் ஆலை நிர்வாகம் தரப்பில் கடும் அலட்சியம் காட்டப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
விசாரணை நடத்த அமைச்சர் உத்தரவு
இதற்கிடையே, இந்த விபத்து விசாரணை நடத்துவதற்கு சத்தீஸ்கர் மாநில தொழில் துறை அமைச்சர் லக்கன் லால் தேவாங்கன் உத்தரவிட்டுள்ளார். கோர்பாவில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "விசாரணைக்குப் பிறகு, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த விபத்து குறித்த முழுமையான விவரங்களைப் பெறுவதற்காக, நான் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துறை கண்காணிப்பாளருடன் ஆலோசனை நடத்த இருக்கிறேன். அதன் பிறகு விசாரணை நடத்தப்படும். இதில் யாருடைய கவனக்குறைவு காரணமாக விபத்து நிகழ்ந்தது என்பது கண்டறியப்பட்டு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
சத்தீஸ்கர் முதல்வர் விஷ்ணு தேவ் சாய் இரங்கல்
வேதாந்தா மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து 10 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு சத்தீஸ்கர் முதல்வர் விஷ்ணு தேவ் சாய் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வேதாந்தா மின் நிலையத்தில், பாய்லர் வெடித்து பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டிருப்பது மிகுந்த வேதனையை தருகிறது. இந்த விபத்தில் பல தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். பலர் காயமடைந்தனர். அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई बॉयलर ब्लास्ट की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 14, 2026
प्राप्त जानकारी अनुसार इस भीषण हादसे में अब तक 4 मजदूरों की अकस्मात मौत तथा दर्जनों मजदूरों के बुरी तरह घायल होने की खबर है.
ईश्वर दिवंगत जनों को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें.…
சம்பவ இடத்தில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாரபட்சமற்ற முறையில் விசாரணை நடத்தி, தவறுக்கு காரணமானவர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்- பூபேஷ் பாகல் கோரிக்கை
இதற்கிடையே, இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும், காயமடைந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அரசும், மின்னுற்பத்தி நிலைய நிர்வாகமும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று சத்தீஸ்கர் மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் வலியுறுத்தி உள்ளார். காயமடைந்த தொழிலாளர்களுக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
सक्ती जिले में सिंघीतराई स्थित 'वेदांता पावर प्लांट' में बॉयलर फटने से हुई भीषण दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 14, 2026
इस दुर्घटना में कुछ श्रमिकों के निधन और घायल होने का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से…
2026 ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி, பிலாய் எஃகு ஆலையின் மின் நிலைய பிரிவில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டு 5 பேர் காயமடைந்தனர்.
2026 பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி, ராய்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள 'மங்கல் கார்பன் ஆலையில்' ஏற்பட்ட விபத்தில் 8 தொழிலாளர்கள் பலத்த காயமடைந்தனர்.
2026 ஜனவரி 22ஆம் தேதி, பலோடாபஜாரில் உள்ள ஒரு எஃகு ஆலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் 6 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்.
2013 ஜனவரி 20ஆம் தேதி, வேதாந்தா குழுமத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் பவுண்டரியில் சிம்னி இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில், அதிர்ஷ்டவசமாக தொழிலாளர்கள் காயமின்றி தப்பினர்.
2009 செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி, கோர்வா நகரில் உள்ள பாரத் அலுமினியம் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான மின்னுற்பத்தி நிலையத்தில், கடுமானப் பணியின்போது புகைப்போக்கி இடிந்து விழுந்து 45 பேர் உயிரிழந்தனர். அப்பகுதியில் இடைவிடாமல் பெய்த மழையாலும், மின்னல் தாக்கியதாலும் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.