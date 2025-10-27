ETV Bharat / bharat

மகாராஷ்டிரா பெண் மருத்துவர் மரணத்தில் திடீர் திருப்பம் - உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள காரணம் இதுதானா?

கடந்த ஒரு வருடமாக அவர் அரசியல் மற்றும் காவல்துறையினரின் அழுத்தத்தில் இருந்தாக உறவினர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
மும்பை: காவல்துறையும், அரசியல்வாதிகளும் சேர்ந்து போலியான உடற்கூராய்வு அறிக்கைகளை தயார் செய்ய அழுத்தம் கொடுத்ததால்தான், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பெண் மருத்துவர் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக அவரது குடும்ப உறுப்பினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள பீட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 29 வயதான பெண் மருத்துவர், சத்தாராவில் உள்ள பால்தான் நகர அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியில் இருந்தார். அக்டோபர் 23 அன்று, தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளும் முன்பாக, கையில் அதற்கான காரணத்தை எழுதி வைத்துள்ளார்.

மரணக் குறிப்பு

அதில், தன்னை ஒரு காவல் உதவி ஆய்வாளர் பல முறை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாகவும், மற்றொரு நபரும் இது போலவே வன்கொடுமை நிகழ்த்தியதாகவும் எழுதி வைத்துள்ளார். இந்த விவரம் சத்தாரா காவல்துறையின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

முதலில், இது ஒரு தனித்த முடிவாக இருக்கும் என்று கருதிய போலீசார், தற்கொலை என வழக்கை பதிவுசெய்தது. பின்னர் மருத்துவரின் கையில் இருந்த ‘மரணக் குறிப்பை’ கண்ட பின், வழக்கின் திசையை மாற்றிய காவல்துறை, இது தொடர்பான நபர்களை பிடிக்க விசாரணையை முடுக்கி விட்டது.

இந்நிலையில், பெண் மருத்துவரின் இறப்புக்கு காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று போராட்டங்கள் மகாராஷ்டிரா முழுவதும் வெடித்தன. இதன் தொடர்ச்சியாக, பெண் மருத்துவர் குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு ‘சப் இன்ஸ்பெக்டர்’ கோபால் பட்னே உட்பட இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், 4 முறை மருத்துவரை பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாக அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

மேலும், பெண் மருத்துவர் தங்கியிருந்த வீட்டின் உரிமையாளரின் மகனான பிரஷாந்த் பன்கரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அப்போது, பெண் மருத்துவரை பிரஷாந்த் கடந்த 5 மாதங்களாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியது தெரியவந்தது.

அரசியல்வாதிகளுக்கு தொடர்பு

இந்நிலையில்தான், பெண் மருத்துவரின் உறவினர் ஒருவர், வழக்கின் திசையை மாற்றும் வகையிலான புதிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். அதாவது, உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் காவல்துறை அதிகாரிகளும், அரசியல்வாதிகளும் கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாகவே, அவர் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக இறந்த மருத்துவரின் உறவினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக தனியார் செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய அவர், “கடந்த ஒரு வருடமாக அவர் அரசியல் மற்றும் போலீசாரின் அழுத்தத்தில் இருந்தார். மருத்துவமனையில் மருத்துவ ஊழியர்களும் தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். போலியான பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைகளை தயாரிக்கவும், போலியான உடற்தகுதி சான்றிதழ்களை வழங்கவும் அவர் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு உள்ளார். மருத்துவமனையில் பிற மருத்துவர்கள் இருந்தபோதிலும், அவர் அதிகளவிலான பிரேத பரிசோதனைகளை செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இறந்த மருத்துவரின் சடலத்தை காவல்துறை கையாண்டது தொடர்பாகவும் உறவினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். “நாங்கள் இல்லாத நேரத்தில் அவரது உடலை எடுத்து சென்றுவிட்டனர். முந்தைய தினம் மாலை, அவரது உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. மறுநாள் காலை 6 மணிவரை அவரது உடலை பிரேத பரிசோதனை செய்ய யாரும் முன் வரவில்லை. அவரது உடலை எங்கள் முன்னிலையில் எடுத்திருக்க வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.

மற்றொரு மரணக் குறிப்பு

மேலும், கையில் மட்டுமே மரணக் குறிப்பை எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்திருக்கக் கூடும் என்பதை தங்களால் நம்ப முடியவில்லை என்று கூறிய உறவினர், அவர் ஒரு கடிதத்தையும் விட்டுச்சென்றிருக்கலாம் என்று சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார். எனவே, இந்த விசாரணை நேர்மையாக நடக்க தனிநபர் ஆணையத்தை அரசு அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயரம்: மாமல்லபுரம் நட்சத்திர விடுதியில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை சந்தித்து வருகிறார் விஜய்!

பெண் மருத்துவரின் இறப்பு, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கும் நிலையில், அவரது உறவினரின் குற்றச்சாட்டு, இந்த மரணத்தின் மீது புதிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது!

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்.

சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91-4424640050, +91-4424640060 என்ற தொலைபேசி எண்கள் மூலமாக அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

டாடா நிறுவனத்தின் +91-91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

TAGGED:

MAHARASTRA DOC RAPED BY POLICE SI
SATARA DOCTOR SEXUAL ASSAULT
பெண் மருத்துவர் மரண வழக்கு
PALTAN HOSPITAL LADY DOCTOR ISSUE
SATARA LADY DOCTOR DEATH CASE

