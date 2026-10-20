"ஆட்சி மாற்றம், பிரச்சனைகளை தீர்க்காது; போராட்டங்கள் தீர்வுகளை நோக்கி இருக்க வேண்டும்"- மோகன் பகவத் விஜயதசமி உரை
சில உலக வல்லரசு நாடுகள், இந்தியா வளர்ச்சி அடைவதை விரும்பினாலும், இந்தியா அதிக வலிமை பெற்று, தங்கள் ஆதிக்கத்திற்குச் சவாலாக மாறுவதை அந்த நாடுகள் விரும்புவதில்லை என்று மோகன் பகவத் கூறினார்.
Published : October 20, 2026 at 4:57 PM IST
நாக்பூர்: ஆட்சி மாற்றத்திற்கான போராட்டம் என்பது உண்மையில் அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில்லை என்று ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் கூறியுள்ளார்.
மாறாக, இந்த போராட்டங்கள், தீர்வுகளை கொடுப்பதற்குப் பதிலாக, அரசியல் கருவியாக மாறி, சமூகத்தில் பிரிவினை ஏற்படுவதற்கு வழிவகுத்துவிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாக்பூரில் உள்ள ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் சார்பில் விஜயதசமி விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில், ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் கலந்து கொண்டு பூஜை செய்த பிறகு உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "சமீபகாலமாக, வங்கதேசம், நேபாளம், பிரான்ஸ், அல்பேனியா ஆகிய நாடுகளில் அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. சில சக்திகள், தங்கள் சொந்த நலனுக்காக அரசியல் சூழலை தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்றிக் கொள்வதற்காக, ஆட்சி மாற்றத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. பெரும்பாலும் இதனால் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைப்பதில்லை.
அரசுக்கு எதிராக போராடுபவர்கள், ஆட்சி மாற்றத்தால் நிலைமை மாறிவிடும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால், அதுபோன்று ஒருபோதும் நடந்ததில்லை. கடந்த காலங்களிலும் நடக்கவில்லை; தற்போதும் நடக்கவில்லை.
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தங்கள் சொந்த நலன்களைக் காக்க முயற்சிக்கும் சக்திகள், எப்போதும் தங்களுக்குச் சாதகமாகச் செயல்படும் ஆட்களை பொம்மைகளாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றன. இதுபோன்ற செயல்கள், உலகம் முழுவதும் நடைபெறுகின்றன.
पिछली सदी में जहां संघ का ध्यान तुष्टीकरण के कारण हिन्दू समाज के सामने उत्पन्न तमाम चुनौतियों को दूर करना था, वहीं अगली शताब्दी के लिए जो चुनौतियां संघ ने ली हैं, उसमें देशवासियों में चरित्र निर्माण सर्वोपरि है। अच्छे चरित्र का व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझता है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य एक चरित्रवान नागरिक के जरुरी पहलू हैं। आज अगर भारत को उस स्वर्णिम काल को वापस लाना है तो बिना चरित्र निर्माण के यह संभव नहीं है। - संजय गुप्ता RSS #Vijayadashami— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
இந்தியா வலிமையடைந்தால், இத்தகைய சக்திகளின் செயல்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும். எனவே, இந்தியாவை பலவீனப்படுத்தவும் பிளவுபடுத்தவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
சில உலக வல்லரசு நாடுகள், இந்தியா வளர்ச்சி அடைவதை விரும்புகின்றன. இருந்தாலும், இந்தியா அதிக வலிமை பெற்று, தங்கள் ஆதிக்கத்திற்குச் சவாலாக மாறுவதை அந்த நாடுகள் விரும்புவதில்லை.
பிரச்சனைகள் எப்போதும் இருக்கத்தான் செய்யும். ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் தவிர்க்க முடியாதவை. ஆனால், போராட்டங்களின் நோக்கம், சமூகத்தில் மேலும் பிளவுகளை ஏற்படுத்தாமல், பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகளை அளிப்பதற்காக இருக்க வேண்டும்.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नागपुर महानगर श्री विजयादशमी उत्सव, युगाब्द 5128 https://t.co/o20b6l2WWN— RSS (@RSSorg) October 20, 2026
பொதுநலனைத் தவிர, வேறு நோக்கங்களுக்காக நடத்தப்படும் போராட்டங்கள், அரசியல் கருவிகளாக மாறி, தனிநபர்களுக்கு இடையே அல்லது குழுக்களிடையே அல்லது சித்தாந்தங்களுக்கு இடையே விரோத உணர்வை வளர்க்கக்கூடும். எனவே, அரசியல் தலைவர்கள், போராட்டக்காரர்கள், தங்கள் செயல்களால் சமூகத்தில் பிரிவினை ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஓடிடி தளங்களுக்கு கட்டுப்பாடு வேண்டும்
இளம் தலைமுறையினருக்கு பல்வேறு வழிகளில் அளவுக்கு அதிகமான தகவல்கள் வந்து குவிகின்றன. ஆனால், அவற்றை அவர்கள், எது சரி, எது தவறு என்று பகுத்தறியும் திறனுடன் செயல்பட வேண்டும்.
குறிப்பாக, ஓடிடி தளங்களில் ஒளிபரப்பாகும் கட்டுப்பாடற்ற உள்ளடக்கங்கள், மிகுந்த கவலை அளிக்கின்றன. ஏற்கெனவே, கட்டுப்பாடற்ற உள்ளடக்கங்களால் விளைவுகளை சந்தித்த பல நாடுகள், பின்னர், சமூக ஊடகங்கள் மீது கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு வந்துள்ளன. எனவே, இந்தியாவிலும் சமூக நலன் கருதி அவற்றை கட்டுப்படுத்த விதிமுறைகளை வகுப்பது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் பழக்கம், ஒரு தீவிரமான தேசிய அளவிலான பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. எனவே, அரசும் சமூகமும் இணைந்து, இந்தப் பிரச்சினையை உரிய நேரத்தில் எதிர்கொண்டு, அதை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பம்
மக்கள், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்; அதில் நிபுணத்துவமும் பெற வேண்டும். அதே நேரம், நெறிமுறைகளை புறக்கணித்துவிடக் கூடாது. ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பல போலி வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறோம். ஏஐ தொழில்நுட்பம், தவறான பிரச்சாரங்களை பரப்புவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தேசிய ஒற்றுமை என்பது, கொடுக்கல்- வாங்கல் உறவு அல்ல; அது ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான பந்தம். நான் அனைவரும் இந்தியர்கள். நம் ஒற்றுமை என்பது, அகத்திலானது; இதயப்பூர்வமானது.
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ஆனால், சில சக்திகள், பல சமூகத்தினரிடையே தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உணர்வைத் தூண்டி விட்டு, அரசு நிறுவனங்கள் மீதான நம்பிக்கையை சிதைத்து அதிருப்தியையும் குழப்பத்தையும் உருவாக்க முயற்சி செய்கின்றன.
ஆனால், நாட்டின் உறுதியான கொள்கைகள், இளைய தலைமுறையினரிடையே வளர்ந்து வரும் தேசிய உணர்வு ஆகியவை இந்தியாவை வலுப்படுத்தியுள்ளன.
உலகளாவிய சகோதரத்துவம், ஆன்மிகம், மனிதநேயம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஒரு 'இந்து பார்வை' உருவாக வேண்டும். எனவே, உலகம் முழுமைக்கும் வழிகாட்டும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த மற்றும் சமநிலையான வளர்ச்சிக்கான ஒரு புதிய மாதிரியை இந்தியா உருவாக்க வேண்டும்.
இந்து பார்வை என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறை, உணவுப் பழக்கம், மொழி, கலாச்சாரம், வாழ்க்கை முறை அல்லது அரசியல் சித்தாந்தத்தால் வரையறுக்கப்படுவதில்லை.
தனி மனிதரின் அடையாளத்தை மாற்ற வற்புறுத்தாமலும், பல்வேறு சமூகங்களின் தனித்துவமான அடையாளங்களைச் சிதைக்காமலும் உலகையே ஒன்றிணைக்கும் ஆற்றல் 'இந்து உணர்வுக்கு' உண்டு.
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு, ஒரு வலிமையான இந்து சமூகத்தை உருவாக்க முயல்கிறது. இந்த முயற்சி, அனைத்து மதங்களுக்கும் எதிரானது அல்ல. நாட்டின் உணர்வுபூர்வமான ஒற்றுமைக்கும் எதிரானது அல்ல" என்று மோகன் பகவத் தெரிவித்தார்.