மகாராஷ்டிரா மாநகராட்சி தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர் மீது தாக்குதல்; பரபரக்கும் தேர்தல் களம்
துலே, நாந்தேட், சத்ரபதி சம்பாஜிநகர், நாசிக், நாக்பூர் ஆகிய இடங்களிலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பிரச்சனை ஏற்பட்டன.
Published : January 15, 2026 at 1:51 PM IST
மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் மொத்தமுள்ள 29 மாநகராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கிய விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
மகாராஷ்டிராவில் மும்பை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட 29 மாநகராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கியது. வாக்குப்பதிவு காலை 7.30 மணி அளவில் தொடங்கிய நிலையில், மாநிலத்தின் சில இடங்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுதடைந்ததால், வாக்குச்சாவடிகளில் சிறிது நேரம் குழப்பமான சூழல் ஏற்பட்டது.
இதில் அமராவதி, துலே, நாந்தேட், நாக்பூர் மற்றும் நாசிக் ஆகிய இடங்களில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளும் அடங்கும். ஆனால், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உடனடியாக சரிசெய்யப்பட்டு மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அம்மாநில முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்களான ராம் நாயக், பிரகாஷ் ஜவடேகர், மத்திய இணை அமைச்சர் முரளிதர் மோஹோல் ஆகியோருடன், தலைமைத் தேர்தல் பார்வையாளர் மாதவி கோடேவும் ஆகியோர் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனர். ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத்தும் இன்று காலையில் நாக்பூர் மஹாலில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மோகன் பகவத், “வாக்குப்பதிவு என்பது ஜனநாயக அமைப்பில் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். எனவே, பொது நலனைக் கருத்தில் கொண்டு வாக்களிக்க வேண்டும். நோட்டா என்றால் நாம் அனைவரையும் நிராகரிக்கிறோம் என்று அர்த்தம்” என்று தெரிவித்தார்.
பா.ஜ.க வேட்பாளர் பூஷன் ஷிங்கனே மீது தாக்குதல்
மகாராஷ்டிர மாநகராட்சித் தேர்தலுக்காக மொத்தம் 507 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. நாக்பூர் மாநகராட்சித் தேர்தலில் 993 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். முக்கியப் போட்டி பாஜக மற்றும் காங்கிரஸுக்கு இடையே இருந்தாலும், மகா விகாஸ் அகாதி மற்றும் மகா யுதி கூட்டணியின் கட்சிகளும், சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் பல மூத்த அரசியல்வாதிகளின் வெற்றி வாய்ப்புகளைப் பாதிப்பார்கள் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வாக்குப்பதிவுக்கு முன்னதாக, நாக்பூரில் பணம் விநியோகம் செய்யப்பட்டதாகப் பல புகார்கள் வந்தன. இந்த சூழலில் பா.ஜ.க வேட்பாளர் பூஷன் ஷிங்கனே மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. 11-ஆவது வார்டு பாஜக வேட்பாளரான பூஷன் ஷிங்கனே இந்தத் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்துள்ளார். இந்தத் தாக்குதலில் பூஷன் ஷிங்கனேவின் முகம் மற்றும் மூக்கில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், கை எலும்பு முறிந்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பழுதான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்
நேற்று, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) உள்பட தேர்தலுக்கான கருவிகள், வேளாண் சந்தைக் குழு வளாகத்தில் உள்ள கிடங்கு கழகத்தின் குடோனில் வைத்து தேர்தல் ஊழியர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன.
ஊழியர்கள் அவற்றை சரிபார்த்த பிறகு, வாக்குச்சாவடிகளுக்குப் புறப்பட்டனர். இந்தச் சூழ்நிலையில், துலே மாநகராட்சியின் 11-ஆவது வார்டில், ஆனந்திபாய் ஜவடேகர் பள்ளியில் காலை 8 மணியளவில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்ததால், வேட்பாளர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
அரை மணி நேரம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செயல்படாததால், வாக்காளர்கள் பெரும் கோபத்திற்கு உள்ளாகினர். பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும், அதன் நிர்வாகிகளும் தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து, இயந்திரம் சரிசெய்யப்பட்டு வாக்குப்பதிவு தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இதேபோல நாந்தேட், சத்ரபதி சம்பாஜிநகர், நாசிக், நாக்பூர் ஆகிய இடங்களிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளன.