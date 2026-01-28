ETV Bharat / bharat

BREAKING... விமான விபத்து: மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் மரணம்

பலத்த காயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அஜித் பவாருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார்
மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் (IANS)
January 28, 2026

புனே: மகாராஷ்டிராவில் இன்று நேரிட்ட விமான விபத்தில் துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் உயிரிழந்தார்.

மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் இன்று காலை மும்பையில் இருந்து பாராமதிக்கு விமானப் பயணம் மேற்கொண்டார். பாராமதியில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பயணிப்பதற்காக அவர் சென்றிருந்தார். இந்நிலையில், அவர் பயணித்த சிறிய ரக விமானம், பாராமதி விமான நிலையத்தில் சற்று முன்பு தரையிறங்க தயாரானது. அப்போது, திடீரென அந்த விமானம் நொறுங்கி விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் உடனடியாக விமானம் தீப்பிடித்தது. தகவலறிந்த தீயணைப்புப் படையினர் சென்று தீயை அணைத்தனர்.

இந்த விபத்தில் விமானத்தில் இருந்த அஜித் பவார் மற்றும் அவருடன் பயணித்த 6 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. விபத்து குறித்த முழு தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

