சரிந்த கோட்டை... 3 தசாப்தங்களுக்கு பிறகு தாக்கரே சகோதரர்களை கைவிட்ட மும்பை; வெற்றி முகத்தில் பாஜக
Published : January 16, 2026 at 4:54 PM IST
மும்பை: நீண்ட காலமாக சிவசேனா (உத்தவ் தாக்கரே) வசம் இருந்த மும்பை மாநகராட்சியை பாஜக கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மும்பை, புனே உள்ளிட்ட 29 மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை 10 அணி அளவில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. இந்த தேர்தலில் 15,931 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில், மொத்தம் 3.48 கோடி பேர் வாக்களித்திருந்தனர். மேலும், உலகிலேயே மிகப் பெரிய உள்ளாட்சி அமைப்பாக கருதப்படும் மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. குறிப்பாக மும்பை மாநகராட்சியில் உள்ள 227 வார்டுகளில் 1,700 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டனர்.
மும்பை மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜக மற்றும் சிவசேனா (ஏக்நாத் ஷிண்டே) தலைமையிலான கூட்டணி ஒருபுறமும், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா, ராஜ் தாக்கரேவின் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா மற்றும் சரத்பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகியவை கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன.
காங்கிரஸ் கட்சி அம்பேத்கரின் பேரன் பிரகாஷ் அம்பேத்கரின் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது. அஜித் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தனித்து போட்டியிட்டது.
இந்நிலையில், தற்போது வரை மும்பை மாநகராட்சியில் உள்ள 227 வார்டுகளில், 119 இடங்களில் பாஜக கூட்டணியும், 67 இடங்களில் உத்தவ் மற்றும் ராஜ் தாக்கரே கட்சிகளும் முன்னிலையில் இருந்து வருகின்றன. காங்கிரஸ் 12 இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. புனே உள்ளிட்ட இதர மாநகராட்சிகளிலும் பாஜக - சிவசேனா கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
மும்பைக்கு முக்கியத்துவம் ஏன்?
மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல் அரசியல்ரீதியாக முக்கியத்துவமானதாக பார்க்கப்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது தாக்கரே சகோதரர்கள் மீண்டும் ஒன்றிணைந்தது தான். சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருவரும் கூட்டணியாக தேர்தல் களத்தை சந்தித்தனர்.
தங்களின் பழைய அரசியல் அடையாளத்தையும், செல்வாக்கையும் மீட்டெடுக்க அவர்கள் இருவரும் முயற்சி செய்து வரும் நிலையில், பாஜக தலைமையிலான மகாயுதி அவர்களை நேரடியாக எதிர்த்து களமிறங்கியது.
இதனால் மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல் ஒரு சாதாரண உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பதை தாண்டி பெரிய அரசியல் போர்க்களம் போல் மாறியுள்ளது. தேர்தலையொட்டி வெளியான கருத்துக்கணிப்புக்கள் பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக வெளியான நிலையில், அதை மெய்யாக்கும் விதத்தில் தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் பாஜக பெரும்பாலான இடங்களில் முன்னணி வகித்து வருகிறது.