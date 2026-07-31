மும்பையில் 4 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து - 9 பேர் உயிரிழப்பு
இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியவர்களை மீட்பதே எங்கள் முன்னுரிமையாக இருக்கிறது. அதற்காக பல்வேறு துறைகளும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன என மேயர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 5:32 PM IST
மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலம் பிவாண்டியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக 4 மாடி கட்டடத்தில் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்ததில், இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இடுபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்த கனமழையால், வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) இரவு 11:30 மணியளவில் பிவாண்டி பாலாஜி நகர் பகுதியில் உள்ள நான்கடுக்கு மாடி கோஹினூர் கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி திடீரென இடிந்து விழுந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த உடனே பிவாண்டி தீயணைப்புப்படையினர், காவல்துறையினர் மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப்படையினர் விபத்து நிகழ்ந்த இடத்திற்கு விரைந்து வந்து இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். மேலும் மோப்ப நாய்களும், 4 தீயணைப்பு வாகனங்களும், 2 ஆம்புலன்ஸ்களும், கனரக மண் அள்ளும் இயந்திரங்களும் மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
முதலில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், படிப்படியாக பலி எண்ணிக்கை 9 ஆக உயர்ந்தது. இறந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக ஐஜிஎம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இறந்தவர்களில் ஷமீம் ஷேக் (32), ரஞ்சித் சிங் (45), மிராஜ் ரசூல் ஷேக் (34), சந்தோஷ் குமார் பாண்டே (42) மற்றும் ஷமீம் அன்சாரி (30) என 5 பேர் மட்டுமே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் 4 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்படவில்லை. மேலும், 2 அல்லது 3 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கி இருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
Bhiwandi, Maharashtra: NDRF personnel recovered the first body from the debris as rescue operations continued at the building collapse site pic.twitter.com/iyiGlpLkYP— IANS (@ians_india) July 31, 2026
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இடிந்து விழுந்த கட்டடம் டைப் சி - அபாயகரமானது என ஏற்கனவே வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், மாநகராட்சியின் அறிவிப்பை அடுத்து, அதில் குடியிருந்தவர்கள் காலி செய்யப்பட்டனர். இதனையடுத்து அங்கு பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. அந்த தொழிலாளர்களுடன் ஒரு குடும்பம் மட்டும் அங்கே தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தளத்திலும் 12 அறைகள் என மொத்தம் 48 அறைகள் அந்த கட்டடத்தில் இருந்ததாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra: Morning visuals from the spot in Bhiwandi where emergency rescue teams are working extensively after a four-storey building partially collapsed. pic.twitter.com/qFxTuCHhJG— ANI (@ANI) July 31, 2026
இந்த விபத்து குறித்து பிவாண்டி மேயர் நாராயண் சௌத்ரி கூறுகையில், “இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்பதே எங்கள் முன்னுரிமையாக இருக்கிறது. அதற்காக பல்வேறு துறைகளும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
இது போன்ற ஆபத்தான கட்டடங்களை காலி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியதோடு, அந்த கட்டடங்களுக்கு மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ஆபத்தை உணராமல் சிலர் அவற்றில் தொடர்ந்து வசித்து வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை தங்க வைக்க தற்காலிக முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன” என்றார்.