நூற்றாண்டு கடந்தும் பாரதியாரை மறக்காத காசி - 'அனுமன் காட்' இல்ல சுவர்களில் இன்றும் எதிரொலிக்கும் 'மகாகவி'யின் கவிதைகள்
மகாகவி பாரதியார் 1898 முதல் 1902 வரை காசியில் உள்ள ஹனுமன் காட்டில் அத்தையின் வீட்டில் வசித்தார். அந்த வீட்டின் முற்றத்தில் தான் அவர் 'வெள்ளை தாமரைப் பூவில்' பாடலை இயற்றினார்.
Published : September 12, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 10:35 AM IST
வாரணாசி: தமிழ்நாட்டிற்கும், வடஇந்தியாவின் ஆன்மீகத் தலைநகரான காசிக்கும் இடையே காலத்தால் அழிக்க முடியாத ஒரு கலாச்சார பாலத்தை கட்டமைத்தவர் மகாகவி பாரதியார். 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே காசியின் கங்கைத் துறைகளில் அமர்ந்து பெண் கல்விக்காகவும், சாதி ஒழிப்பிற்காகவும் குரல் கொடுத்த பாரதியை காசி நகரம் இன்றும் கொண்டாடி வருகிறது.
1882 டிசம்பர் 11 அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதி, 1921 செப்டம்பர் 11 அன்று மறைந்தார். அவர் காசியில் வாழ்ந்த நான்கு ஆண்டுகள் (1898 - 1902) மிகக் குறுகிய காலமாக இருந்தாலும், அவரது சிந்தனையிலும் இலக்கியப் பயணத்திலும் அதுவே 'மகாகவி'யாக அவர் உருவெடுக்க அஸ்திவாரமாக அமைந்தது.
தனது தந்தையின் மறைவுக்கு பிறகு, வறுமையான சூழலிலும் பாரதியார் 1898-ல் காசியில் உள்ள அனுமன் காட்டில் வசித்த தனது அத்தையின் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். கங்கைக் கரையில் அமைந்த இந்த நூற்றாண்டுகள் பழமையான வீட்டின் முற்றத்தில் அமர்ந்து தான், சரஸ்வதி தேவியின் ஆவாஹனப் பாடலான "வெள்ளைத் தாமரைப் பூவில்..." (சரஸ்வதி வந்தனம்) என்ற புகழ் பெற்ற படைப்பை அவர் இயற்றினார்.
காசிக்கு வரும் போது தமிழ் மட்டுமே அறிந்திருந்த பாரதி, அங்கிருந்த அறிஞர்களின் தொடர்பால் சமஸ்கிருதம், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தார். இதன் தொடர்ச்சியாகவே பின்னாட்களில் பகவத் கீதையையும், பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரங்களையும் அவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார்.
கங்கை நதிக்கரையில் உதித்த சமூக புரட்சி
காசியின் கங்கைத் துறைகளில் நிலவிய சமூக அவலம் பாரதியின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குழந்தை திருமணம், சாதி முறை மற்றும் பெண் கல்வியறிவின்மைக்கு எதிராக காசி துறைகளில் அமர்ந்தே எழுதத் தொடங்கினார். கங்கைத் துறைகளில் கைம்பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மொட்டையடிக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட விதத்தைக் கண்டு கொதித்தெழுந்தார்.
தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னெடுக்கும் "பெண் குழந்தைகளை காப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்" (Beti Padhao, Beti Bachao) என்ற திட்டத்தின் கருவை அன்றே பாரதி தான் விதைத்ததாக அவரது பேத்தியும், பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியையுமான டாக்டர் ஹேமா கிருஷ்ணன் பெருமையுடன் குறிப்பிடுகிறார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "காசியில் வசித்த போது பாரதியார், தனது எழுத்துக்கள் மூலம் பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான அடக்குமுறைகள் போன்ற சமூக பிரச்சினைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார். காசியின் கங்கை படித்துறைகளில் குழந்தைகளுக்கு மொட்டை அடிக்கும் சடங்குகள் மற்றும் கைம்பெண்கள் நடத்தப்படும் விதம் போன்ற நடைமுறைகளுக்கு எதிராக அவர் வெகுண்டெழுந்தார்.
அப்போதே "பேட்டி படாவோ, பேட்டி பச்சாவோ" (பெண் குழந்தைக்குக் கல்வி கொடுங்கள், பெண் குழந்தையைக் காப்பாற்றுங்கள்) போன்ற பிரச்சினைகளை எழுப்பியவர் அவர் தான். இது பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் முன்னெடுக்கப்பட்டன" என்றார்.
ஆளுமைகளின் தொடர்பும் பனராஸ் பல்கலை. கட்டடக் கலையும்
பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் உருவாவதற்கு முன்பே, அதன் நிறுவனர் பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா மற்றும் அன்னிபெசன்ட் ஆகியோருடன் பாரதியார் நெருங்கிய நட்பு கொண்டிருந்தார்.
பல்கலைக்கழகக் கட்டடங்களை 'கோயில் பாணியில்' வடிவமைக்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனையை மாளவியாவிடம் பாரதியார் தான் வழங்கினார் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதன் விளைவாகவே, தென்னிந்தியக் கைவினைஞர்கள் மற்றும் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களை கொண்டு பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக கட்டடங்கள் கோயில் பாணியில் கட்டப்பட்டு, இன்றும் இந்தியாவின் தனித்துவமான கட்டடக்கலைத் தளமாகத் திகழ்கிறது.
இது தொடர்பாக பேசிய பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் ஜெகதீசன், "காசியில் தான் பாரதியார், சுவாமி விவேகானந்தரின் சீடரான சகோதரி நிவேதிதாவை சந்தித்தார். அவர் சுவாமி விவேகானந்தரை தனது குருவாக கருதினார்.
அவருடைய மிகவும் புகழ் பெற்ற கவிதையான 'அச்சமில்லை அச்சமில்லை' என்பது, காசியில் எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் சுடுகாடுகளை பார்த்ததால் உருவானது" என்று டாக்டர் ஜெகதீசன் தெரிவித்தார்.
தலைமுறைகள் தாண்டி வாழும் பாரதி
1902-ல் காசியை விட்டு வெளியேறி பத்திரிகையாளராகவும், விடுதலைப் போராட்ட வீரராகவும் திகழ்ந்த பாரதியார், 10 ஆண்டுகள் புதுச்சேரியில் வாழ்ந்தார். அவரது நினைவைப் போற்றும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் பனராஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் 'மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி இருக்கை' நிறுவப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுதோறும் வாரணாசியில் நடத்தப்படும் 'காசி தமிழ்ச் சங்கமம்' நிகழ்வின் தொடக்க அமர்வு பாரதியாருக்கே அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து பேசிய அவரது குடும்ப உறுப்பினர் சுவாதி, "மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியின் குடும்பத்தில் ஓர் உறுப்பினராக இருப்பது எனக்குப் பெருமைக்குரிய விஷயம். அவர் என் தாத்தா. இங்குள்ள இன்றைய தலைமுறையினர் அவரது பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்து வருகின்றனர்" என்கிறார்.
மேலும் பேசிய அவர், "எனது இந்திய செவ்வியல் இசை மற்றும் நடன பயிற்சி மையத்தின் மூலம் அவரது கவிதைகளுக்கு உயிர் கொடுத்து வருகிறேன். அவரது கவிதைகள், எழுத்துக்கள் மற்றும் நாடகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட மேடை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படைப்புகளின் மூலம், இன்றைய இளைஞர்களுக்கு பாரதியின் பெருமைகளை கூறி வருகிறேன்" என்றார்.
"மக்கள் தங்கள் குரலை எழுப்ப அஞ்சிய ஒரு காலகட்டத்தில், அவர் பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவது குறித்தும், பெண்களுக்குக் கல்வி கற்பிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் பேசினார். இன்று, நாங்கள் அதே கருத்துக்களை முன்னெடுத்துச் செல்கிறோம். இளம் தலைமுறையினர், குறிப்பாக ஜென் Z மற்றும் ஜென் ஆல்ஃபா தலைமுறையினர் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், இதை செய்து வருகிறோம்.
அவர் 1898 முதல் 1902 வரை காசியில் உள்ள ஹனுமன் காட்டில் அத்தையின் வீட்டில் வசித்தார். அந்த வீட்டின் முற்றத்தில்தான் அவர் 'வெள்ளை தாமரைப் பூவில்' (சரஸ்வதி தேவிக்கான துதிப் பாடல்) இயற்றினார். அவர் தனது 15 வயதிலேயே காசிக்கு வந்தார், திரும்பிச் செல்லும் போது ஒரு 'மகாகவி'யாக இருந்தார்" என்றும் அவர் கூறினார்.
மத்திய மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுகளால் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் பாரதியின் அனுமன் காட் இல்லத்தின் சுவர்களும் ஜன்னல்களும், இன்றும் அந்த மகா ஞானியின் இருப்பைக் காசிக்கு வரும் பக்தர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றன.