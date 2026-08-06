உத்தரப்பிரதேசத்தில் கோர விபத்து| முன்னாள் எம்பி ஆதிக் அகமதுவின் இளைய மகன் உயிரிழப்பு
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : August 6, 2026 at 3:22 PM IST
ஜான்சி: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று காலை நிகழ்ந்த கார் விபத்தில், அந்த மாநிலத்தில் ஒரு காலத்தில் தாதாவாகவும், எம்பியுமாக இருந்த மறைந்த ஆதிக் அகமதுவின் கடைசி மகன் அபான் அகமது மற்றும் அவரது நண்பர் சோனு ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, பிரயாக்ராஜில் இருந்து ஜான்சி நோக்கி ஐந்து பேருடன் ஒரு சொகுசு கார் அதிவேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது. காலை 10.30 மணியளவில், ஜான்சி மாவட்டத்தின் பூஞ்ச் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட நெடுஞ்சாலையில் சென்ற போது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், அங்கிருந்த கான்கிரீட் சாலை தடுப்புச் சுவர் மீது மோதியது.
இதில் காரின் முன்பகுதி முற்றிலும் நசுங்கியது. காரில் பயணித்த அபான் அகமது மற்றும் அவரது நண்பர் சோனு ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காரில் இருந்த மேலும் மூன்று பேர் பலத்த காயமடைந்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், காயமடைந்தவர்களை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இது தொடர்பாக ஜான்சி மாவட்ட காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர், "காரில் பயணித்தவர்கள் பிரயாக்ராஜில் இருந்து ஜான்சி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர். ஜான்சி மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தனது அண்ணன் அலி அகமதுவை சந்தித்து பேசுவதற்காக அபான் அகமது தன் நண்பர்களுடன் சென்ற போது தான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது" என்று தெரிவித்தார்.
100-க்கும் மேற்பட்ட குற்றவழக்குகளைக் கொண்ட ஆதிக் அகமது மற்றும் அவரது சகோதரர் அஷ்ரப் ஆகியோர் கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பிரயாக்ராஜில் மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக போலீஸ் காவலில் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட போது, செய்தியாளர்கள் போல் வேடமிட்டு வந்த மூன்று பேரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இது அப்போது தொலைக்காட்சிகளின் நேரலையில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சம்பவம் நடந்த சில நாட்களில், உமேஷ் பால் கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த ஆதிக் அகமதுவின் மற்றொரு மகனான அசாத் அகமது, இதே ஜான்சி அருகே உத்தரப் பிரதேச அதிரடிப்படையினரால் என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
ஆதிக் அகமதுவின் மூத்த மகன்களான உமர் மற்றும் அலி ஆகியோர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் வெவ்வேறு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவரது இரட்டைச் சகோதரர் அஹ்ஜாம் மட்டுமே தற்போது வெளியே உள்ளார். இவர்களின் தாய் ஷைஸ்தா பர்வீன் இன்னமும் தலைமறைவாகவே உள்ளார். இந்த நிலையில், சாலை விபத்தில் ஆதிக் அகமதுவின் கடைசி மகனான அபான் உயிரிழந்துள்ளார்.