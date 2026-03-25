பிஎன்ஜி-க்கு மாறவில்லை எனில் சிலிண்டர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்- மத்திய அரசு அறிவிப்பு
பொதுமக்கள் பிஎன்ஜி இயற்கை எரிவாயு இணைப்பு கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தால் 3 மாதங்களுக்குள் மாற வேண்டும். இல்லையெனில், கியாஸ் சிலிண்டர் இணைப்பு நிறுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : March 25, 2026 at 5:34 PM IST
புதுடெல்லி: குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு இணைப்புக்கு (PNG) மாற மறுத்தால் எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு (LPG) விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேற்காசிய போரினால், சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து கப்பல்களில் எல்பிஜி கியாஸ் கொண்டு வரப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடி விட்டதால் இந்தியாவுக்கு எல்பிஜி எரிவாயு வருவது குறைந்துள்ளது. இதனால், வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் செய்வதில் தாமதம் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், வாய்ப்புள்ள இடங்களில் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் எல்பிஜி சமையல் எரிவாயு இணைப்புக்குப் பதிலாக, குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு (பிஎன்ஜி) இணைப்புக்கு மாற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒரே எரிபொருளை சார்ந்திருப்பதை குறைக்கும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பிஎன்ஜி எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்தால், சிலிண்டர்களுக்கு பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. குழாய் வழியாக விநியோகம் செய்யப்படும் இயற்கை எரிவாயு , நேரடியாக வீட்டின் சமையலறைக்கு வந்து சேர்ந்து விடும்.
இது குறித்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த எல்பிஜி இணைப்பில் இருந்து பிஎன்ஜி இணைப்புக்கு மாறுவதை ஊக்குவிக்கவும், குழாய் வழி எரிவாயு விநியோகத்திற்கான கட்டமைப்பை அதிகரிக்கச் செய்யவும் மத்திய அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் பிஎன்ஜி இயற்கை எரிவாயு இணைப்பு கிடைக்க வாய்ப்பிருந்தால் 3 மாதங்களில் அதற்கு மாற வேண்டும். இல்லையெனில், சிலிண்டர் இணைப்பு நிறுத்தப்படும்.
இருப்பினும், தொழில்நுட்பரீதியாக, ஒரு வீட்டுக்கு குழாய் வழி எரிவாயு இணைப்புக்கு சாத்தியமில்லை எனில், எல்பிஜி எரிவாயு இணைப்பு நிறுத்தப்படாது. அவர்கள் தொடர்ந்து எல்பிஜி இணைப்பை தடையின்றி பயன்படுத்தலாம்.
பிஎன்ஜி எரிவாயு இணைப்புக்கு வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் எல்பிஜி இணைப்பை நிறுத்தி, பலவகையான எரிபொருள் விநியோகத்தை ஊக்குவிக்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure - PNG and CNG gets major ease of doing business reforms - witness rapid expansion of CGD network across the country - a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j— Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026
இது குறித்து பெட்ரோலியத் துறை செயலர் நீரஜ் மிட்டல், எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், "எளிதில் வர்த்தகம் செய்வதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவதன் மூலம், ஒரு நெருக்கடி நிலை வாய்ப்பாக மாறி உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அரசு அதிகாரிகள் கால வரம்புக்கு உட்பட்டு, விரைந்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும், சரியான கட்டணத்தை வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.