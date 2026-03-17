எல்பிஜி சிலிண்டர் புக் செய்ய மீண்டும் ஆதார் பதிவு கட்டாயமா? பெட்ரோலிய அமைச்சகம் விளக்கம்
இதுவரை ஆதார் eKYC-யை சமர்ப்பிக்காத, உறுதிப்படுத்தப்படாத எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே ஆதார் eKYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : March 17, 2026 at 9:31 PM IST
ஹைதராபாத்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெறுவதற்கு மீண்டும் ஆதார் e-KYC கட்டாயம் என்று தகவல் வெளியான நிலையல், இது தொடர்பாக மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தனது எக்ஸ் தளத்தில், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் e-KYC-யை சமர்ப்பிக வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தது. வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தும் கியாஸ் நிறுனவத்தின் செயலி மற்றும் ஆதார் செயலி மூலமாக e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தது.
ஏற்கெனவே, ஈரான்- அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் போரினால் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவும் எனக் கருதி பொதுமக்கள் ஒரே நேரத்தில் சிலிண்டர்களுக்கு முன்பதிவு செய்ததால் விநியோகம் செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் மீண்டும் e-KYC-யை சமர்ப்பித்தால்தான் இனி எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் கிடைக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியானது.
Clarification: LPG Biometric Aadhaar Authentication (eKYC) only required for unauthenticated LPG customers and not all customers pic.twitter.com/oySbhPgJ47— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 17, 2026
இது தொடர்பாக பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தனது எக்ஸ் தளத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், "சமையல் எரிவாயு பெறுவதற்கு ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பது பழைய நடைமுறைதான். அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை ஊக்குவிக்கவே இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தில் பயன்பெறாத, இதற்கு முன்பு ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பித்த வாடிக்கையாளர்கள் புதிதாக சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. அதேசமயம், இதுவரை ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பிக்காதவர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
All domestic #LPG consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 15, 2026
Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company's mobile app and Aadhaar FaceRD app.
எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும், முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும் ஆதார் e-KYC கேட்கப்படுகிறது. இதனை வாடிக்கையாளர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே எந்தவொரு செலவும் இல்லாமல் தங்கள் செல்போன் வாயிலாக சமர்ப்பிக்கலாம்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
எல்பிஜி செயலி மூலம் ஆதார் e-KYC சமர்ப்பிக்கும் வழிமுறைகள்
Step 1. செல்போனில் எல்பிஜி நிறுவனத்தின் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும்:
MyBPCL Gas, MyHP Gas, IndianOilOne
Step 2: செயலியில் LPG நுகர்வோர் எண் மற்றும் செல்போன் எண்ணை பதிவு செய்யவும்
Step 3: e-KYC or ஆதார் சரிபார்ப்பு பகுதியை தேர்வு செய்யவும்.
Step 4: ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்யவும்
Step 5: கேமரா மூலம் முக அடையாளத்தை பதிவு செய்யவும்
Step 6: சரிபார்ப்பு முடிந்த பிறகு உறுதி செய்ததற்கான எஸ்.எம்.எஸ் வரும் என தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
இதற்கிடையே, ஆதார் e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை என்று சிலர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கெனவே சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நேரத்தில், KYC வடிவத்தில் மற்றொரு சோதனையா என்றும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.