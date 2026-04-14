மக்களவை தொகுதிகள் 543-இல் இருந்து 850ஆக உயர்கிறது; நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கலாகிறது
மசோதாவை தாக்கல் செய்வதற்காக, நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் நடத்தப்பட உள்ளது.
Published : April 14, 2026 at 10:24 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை இடங்களின் எண்ணிக்கையை 543-இல் இருந்து 850-ஆக உயர்த்த மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நாடாளுமன்ற மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 543-ஆக உள்ளது. இதை அரசமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா மூலம் திருத்தம் செய்து, மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850-ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக, நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர், ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் நடத்தப்பட உள்ளது.
ஆனால், தமிழ்நாட்டிலும், மேற்கு வங்கத்திலும் தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வருவதால், இந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கும், தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்த மசோதாவை தாக்கல் செய்வதற்கும் திமுக, காங்கிரஸ், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ள அந்த மசோதா மூலம் அரசியலமைப்பின் 81-வது பிரிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இந்த திருத்தம் மூலம் மாநிலங்களில் இருந்து நேரடித் தேர்தல் மூலம் 815 உறுப்பினர்களும், யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து 35 உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மக்கள்தொகை என்பது, நாடாளுமன்றம் சட்டத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி கண்டறியப்பட்ட மக்கள் தொகையை குறிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அரசியலமைப்பின் 82-வது பிரிவிலும் திருத்தம் மேற்கொள்ள இம்மசோதா முன்மொழிகிறது. அதன்படி, ஒவ்வொரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்குப் பிறகு என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக 'தொகுதிகள்' என்ற வார்த்தை மாற்றப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, மகளிர் இட ஒதுக்கீடு விவகாரம் ஏற்கெனவே தீர்க்கப்பட்டுவிட்டதால், மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டிக்கும் இந்த மசோதாவுக்கும் தொடர்பில்லை என்றும், இது தொகுதி மறுசீரமைப்பு பற்றி மட்டுமே கூறுகிறது என்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன.
இந்நிலையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவ சமூக செயல்பாட்டாளர் யோகேந்திர யாதவ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தற்போதுள்ள மக்களவை இடங்களின் விகிதம் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும் என்று பிரதமரும் அமைச்சர்களுமன் உறுதி அளித்தனர். ஆனால், அதை உறுதி செய்வதற்கான எந்த அம்சமும் மசோதாவில் இல்லை.
❗️Breaking: Just saw a copy👇🏽of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, to be introduced in the parliament in the special session this week. It’s worse than what everyone feared - it opens the floodgates for complete reallocation of seats for states and for gerrymandering.… pic.twitter.com/ERyqUXN9Ey— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) April 14, 2026
தற்போதுள்ள சட்டப்படி, 1971ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மக்களவை தொகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், 2026-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு எடுக்கப்படும் முதல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு விவரங்கள் வெளியாகும் வரை, மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்ற முடியாது. ஆனால், மத்திய அரசின் புதிய மசோதா, அந்த காலக்கெடுவை முழுமையாக நீக்குகிறது. இதனால், அடுத்த மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு விவரம் வரும் வரை காத்திருக்காமல், 2011ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய வாய்ப்புள்ளது" என்று அவர் தெரிவித்தார்.