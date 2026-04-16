பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவை எதிர்ப்பவர்களை பெண்கள் மன்னிக்கவேமாட்டார்கள்; மக்களவையில் மோடி உரை
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாம் அனைவரும் இந்த முக்கிய வாய்ப்பைத் தவறவிட வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 16, 2026 at 4:04 PM IST
புதுடெல்லி: பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதா எதிர்ப்பவர்களை நாட்டின் பெண்கள் மன்னிக்கமாட்டார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் இன்று (ஏப்ரல் 16) கூடியது. அப்போது மக்களவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால், சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33% இட ஒதுக்கீட்டை வழங்கும் மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதா, 131-வது அரசியல் சட்டத் திருத்தம் என மூன்று மசோதாக்களைத் தாக்கல் செய்தார்.
மசோதாக்கள் மீது ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்களுக்கு இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. நாளை (ஏப்ரல் 17) மாலை 04.00 மணிக்கு மசோதாக்கள் மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அறிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில் இன்று பிற்பகல் 03.00 மணியளவில் பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்கள் மீது மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உரையாற்றினார். அப்போது, "நாடாளுமன்ற ஜனநாயக அமைப்பில் இதுவொரு மைல்கல்; இந்தியாவின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் முடிவெடுக்கும் செயல்பாடுகளில் பெண்களைப் பங்கேற்கச் செய்ய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. 21- ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா நம்பிக்கையுடன் முன்னேறிச் செல்கிறது. 'வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா' என்பது நல்ல உள்கட்டமைப்பை மட்டும் குறிப்பதல்ல; கொள்கை வகுப்பதில் பெண்களின் பங்களிப்பையும் குறிக்கும்.
பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தவர்களை நாட்டின் பெண்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்கமாட்டார்கள். பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்கான இந்த முக்கிய வாய்ப்பை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாம் அனைவரும் தவறவிட வேண்டாம். பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை எதிர்ப்பவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு அதற்கான விலையை கொடுக்க நேரிடும்.
பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு அரசியல் அளவுக்கோல் வேண்டாம். இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்தவர்களைக் கடந்த காலங்களில் பெண்கள் மன்னிக்கவில்லை. உள்ளாட்சிகளில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு தரும்போது நாடாளுமன்றத்தில் ஏன் தரக்கூடாது? எந்தவொரு மாநிலத்திற்கும் அநீதி இழைக்கப்படாது; பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு அரசியல் சாயம் பூச வேண்டாம்" என்று பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.