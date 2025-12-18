மகாத்மா காந்தி திட்ட பெயர் மாற்ற மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம்: காங். குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் சௌகான் பதிலடி
100 நாள்கள் என்றிருந்த வேலை நாட்களை 125 என அதிகரித்துள்ளது மாநில அரசுகளின் மீதான நிதிச்சுமையை அதிகரிக்கும் மத்திய அரசு புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கை என்று பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : December 18, 2025 at 4:52 PM IST
புதுடெல்லி: எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே 'பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு' திட்ட மசோதா மக்களவையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை மறுசீரமைப்பு செய்வதற்காகவே இந்தச் சட்டம் கொண்டு வரப்படுவதாக மத்திய அரசு கூறி வரும் நிலையில், தொழிலாளர்களின் பணி உரிமையை நீர்த்துப்போக செய்யும் விதத்தில் இந்தச் சட்டம் உள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளன.
காங்கிரஸ் தலைமையிலான முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசு கடந்த 2005-ல் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இரண்டு தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் உள்ள இந்தத் திட்டத்தின் பெயரை பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு திட்டம் என மத்திய அரசு தற்போது மாற்றியுள்ளது.
இதற்கான சட்டத் திருத்த மசோதா எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. இது வெறும் பெயர் மாற்றம் மட்டுமல்ல; தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பு உரிமையை இந்தச் சட்டம் நீர்த்துப்போக செய்யும் விதத்தில் உள்ளதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் மக்களவையில் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டின.
எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்த மத்திய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் விவசாயத் துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான், இந்த சட்ட மசோதாவின் உண்மையான நோக்கத்தை எதிர்க்கட்சிகள் தவறாக சித்தரித்து வருகின்றன என்று அவையில் பதிலடி கொடுத்தார்.
மேலும், தூய்மை இந்தியா திட்டம், ஆயுஷ்மான் பாரத், உஜ்வாலா யோஜனா, ஜல் ஜீவன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களின் மூலம் மகாத்மா காந்தியின் சிந்தனைகளுக்கு மத்திய அரசு செயல் வடிவம் கொடுத்து வருகிறது. இன்னும் சொல்லப் போனால், மத்திய அரசின் இந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் காந்திய தத்துவத்தின் நவீன வெளிபாடுகளாகும் என்று அமைச்சர் செளகான் கூறினார்.
மேலும், வெளிப்படைத்தன்மை, திட்ட மேம்பாடு என மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் கட்டமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை களைவதை இந்த புதிய சட்டம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் சௌகான் பதிலளித்தார்.
தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் பெயரில் இருந்த மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கியதற்கு அவையில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த எம்பிக்கள், சட்ட மசோதாவின் நகல்களை மக்களவையில் கிழித்தெறிந்தனர்.
எதிர்க்கட்சிகள் பேரணி
முன்னதாக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் இன்று கண்டன பேரணி நடத்தினர். பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு திட்ட மசோதாவை (G RAM G) மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். அதுவரை நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் எங்களின் போராட்டம் தொடரும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்தார்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை மாற்றியது மட்டுமின்றி, இந்த திட்டத்தில் 100 நாள்கள் என்றிருந்த வேலை நாள்களை 125 தினங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மாநில அரசுகளின் மீது நிதிச்சுமையை ஏற்றும் மத்திய அரசின் புத்திசாலித்தனமான நடவடிக்கை என்று காங்கிரஸ் எம்பி பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்திருந்தார். இந்தச் சட்டம் ஏழை மக்களுக்கு எதிரானது என்று கூறிய அவர், மத்திய அரசின் இந்த திட்டம் தோல்வியில் தான் முடியும் என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.
அதனை தொடர்ந்து, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டதை கண்டித்து, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு அருகே காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் தேசப்பிதா காந்தியின் சித்தாந்தங்கள் மீதான தாக்குதல் என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்தார்.