அணுசக்தி துறையில் தனியார் முதலீடுகளுக்கு அனுமதியளிக்கும் ‘சாந்தி’ மசோதா அறிமுகம்

ஷாந்தி மசோதாவானது எதிர்கால தலைமுறையையே மாற்றியமைக்கும் என அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
டெல்லி: அணுசக்தி துறையில் தனியார் முதலீடுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கும் ‘ஷாந்தி’ மசோதாவை மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்த மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி நேற்று (டிச.17) நடைபெற்ற கூட்டத் தொடரில் அணுசக்தி துறையில் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கும் ‘ஷாந்தி’ (The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) மசோதாவை மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அணுசக்தி துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அறிமுகப்படுத்தினார்.

வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ‘ஷாந்தி’ மசோதா மூலம் நமது நாட்டில் அணுசக்தி மற்றும் கதிர்வீச்சு பயன்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், ஒழுங்குபடுத்தவும் முடியும் எனவும், 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தியை உற்பத்தி செய்ய முடியும் எனவும் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார். மேலும், நமது நாட்டில் அணுசக்தி பயன்பாடு குறித்து எடுத்துரைத்த அவர், இது எதிர்கால தலைமுறையை மாற்றியமைக்கும் விதமாக அமையும் என்றார்.

வளர்ந்து வரும் நாடான இந்தியாவில் சுகாதாரம், விவசாயம், நீர்வளம், உணவு பதப்படுத்துதல், தொழில், ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் அணுசக்தியின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருவதை எடுத்துக்கூறிய அவர், அதற்கேற்றாற்போல் அணு உற்பத்தியையும் அதிகரிப்பது அவசியம் என்றார். தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மசோதாவானது அணுசக்தி மற்றும் கதிரியக்க பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய, தனியார் நிறுவனங்களுக்கான வலுவான உரிமம் மற்றும் சட்ட விதிகளை வழங்குகிறது என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அணுசக்தி நிறுவனங்களில் ஏதேனும் அசாம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் 300 மில்லியன் வரை இழப்பீடு வழங்கும் கட்டமைப்பும் இந்த மசோதாவின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். அணு விபத்துகள், பிரச்சினைகள் மற்றும் இழப்பீட்டு கோரிக்கைகளை கேட்டறிய அணுசக்தி நிவாரண ஆலோசனைக்குழு மற்றும் அணுசக்தி சேத உரிமை கோரல் ஆணையம் போன்ற சிறப்பு அமைப்புகளும் இந்த மசோதாவின் கீழ் உருவாக்கப்படும்" என்றார்.

ஆனால், அணுசக்தி துறையில் தனியார் முதலீடுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கும் இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்தன. எனினும், குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. மசோதாவை தாக்கல் செய்த பிறகு, எதிர்க்கட்சிகள் இதுகுறித்து தங்களது விமர்சனங்களை முன்வைத்தன. இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு பரிசீலனைக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் முன்வைத்துள்ளன.

