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'தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா' மக்களவையில் நிறைவேற்றம்; முறைகேட்டில் ஈடுபட்டால் 10 ஆண்டு சிறை

வினாத்தாள் கசிவு வழக்குகளை விசாரிக்க மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 6:24 PM IST

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புதுடெல்லி: வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் திட்டமிட்ட தேர்வு முறைகேடுகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 'பொதுத்தேர்வுகள் திருத்த மசோதா 2026' மக்களவையில் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இன்று நிறைவேறியது.

நாடு முழுவதும் நடைபெறும் போட்டித்தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளை தடுக்க மத்திய அரசு 'பொதுத் தேர்வுகள் திருத்த மசோதா 2026'-ஐ நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 27-ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தியது. மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் இந்த மசோதாவை அறிமுகம் செய்த நிலையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மசோதாவிற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தேர்வு முறைகளில் மாற்றம் செய்யாமல், மத்திய அரசு மாணவர்களை மடைமாற்றும் செயல்களில் ஈடுபடுகிறது என்று இந்த மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால், தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டால் கடும் தண்டனை கிடைக்கும் என்ற அச்சம் எழுந்தால், முறைகேடுகள் வெகுவாக குறையும் என மத்திய அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

புதிய மசோதாவில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள்

  • வினாத்தாள் கசிவு அல்லது தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் தனிநபர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ.50 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
  • இத்தகைய குற்றங்களில் திட்டமிட்டு ஈடுபடுபவர்களுக்கு 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், ரூ. 10 கோடி முதல் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
  • வினாத்தாள் கசிவிற்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
  • வினாத்தாள் கசிவு வழக்குகளை விசாரிக்க மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும்.
  • விசாரணை அமைப்புகள் 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும். குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குள் இந்த நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்புகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  • தேர்வு முறைகேடு மூலம் சேர்க்கப்பட்ட சொத்துகளை முடக்கவும், பறிமுதல் செய்யவும் இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது.
  • இந்த பொதுத்தேர்வு திருத்த மசோதா யுபிஎஸ்சி, நீட், ஜேஇஇ, எஸ்எஸ்சி போன்ற முக்கியமான தேசிய அளவிலான நுழைவு மற்றும் பணி நியமன தேர்வுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.
  • தேர்வு முறையை வலுப்படுத்த செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும் இம்மசோதா வழிவகை செய்கிறது.

இந்நிலையில், இந்த மசோதா மக்களவையில் இன்று குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது. விரைவில் இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ANTI PAPER LEAK BILL PASSED
NEET ROW
வினாத்தாள் கசிவு
பொதுத்தேர்வுகள் திருத்த மசோதா 2026
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