உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ரூ.1 லட்சம் கோடி - நாடாளுமன்றத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்

ஜனவரி வரை மத்திய அரசு ரூபாய் 36.90 லட்சம் கோடியை செலவுச் செய்துள்ளதாக கணக்குகளின் கட்டுப்பாட்டாளர் ஜெனரல் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மக்களவையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உரை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 9:42 PM IST

டெல்லி: ஈரான் போர் காரணமாக உலகளாவிய பொருளாதார சூழல் மற்றும் சவால்களை சமாளிக்க ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான புதிய திட்டத்தையும் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் வணிகப் போக்குவரத்திற்கு முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளது. மேலும் வளைகுடா நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயு உற்பத்தியை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் குறைத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் எதிரொலி - மருந்துகளின் விலை 20% வரை உயரும் அபாயம்

விநியோகம் பாதிப்பு மற்றும் உற்பத்தி குறைப்புக் காரணமாக உலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, இந்தியாவில் வணிக கேஸ் சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான உணவகங்கள் மூடியுள்ள நிலையில், சில உணவகங்கள் உணவுப் பட்டியலைக் குறைத்துள்ளனர். மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் சரக்குகளுக்கான செலவினங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் விலை உயர்வால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயரக்கூடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. விலைவாசி உயர்வைத் தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைளை எடுத்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று (மார்ச் 13) பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், "உலகளாவிய பொருளாதாரம் மற்றும் போர் நெருக்கடிகளை சமாளிக்க அரசுக்கு உதவும் வகையில் ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு 'Economic Stabilisation Fund' என்ற பெயரில் புதிய நிதி திட்டம் உருவாக்கப்படும்; நடப்பு நிதியாண்டிற்கான நிதி பற்றாக்குறை திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு இணையாக இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிச் செய்யவும், அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடப்பு நிதியாண்டில் கூடுதலாக ரூபாய் 2.81 லட்சம் கோடி செலவழிக்க வேண்டியுள்ளதால் மத்திய அரசு மக்களவையில் ஒப்புதல் கோரியுள்ளது. கணக்கு பொது கட்டுப்பாட்டாளரின் (Controller General of Accounts) தரவுபடி, நடப்பாண்டு ஜனவரி வரை மத்திய அரசு ரூபாய் 36.90 லட்சம் கோடியை செலவுச் செய்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு, மீனவர்கள் கைது... நாடாளுமன்றத்தில் சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பிய தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள்!

இதனிடையே, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள், எல்பிஜி கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து மக்களவையில் முழக்கம் எழுப்பினர்.

