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'வந்தே மாதரம்' பாடலை அவமதித்தால் சிறை; மக்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றம் - திமுக கடும் எதிர்ப்பு

மக்களை பிளவுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை சட்டமாக்க பார்க்கிறது என திமுக எம்.பி. கனிமொழி குற்றஞ்சாட்டினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 4:33 PM IST

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புதுடெல்லி: 'வந்தே மாதரம்' பாடலை அவமதித்தால் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்க வழிவகை செய்யும் மசோதா மக்களவையில் இன்று நிறைவேறியது.

வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்க வழி வகுக்கும் 'தேசிய கௌரவ அவமதிப்பு தடுப்பு திருத்த மசோதா 2026-ஐ மத்திய அரசு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மாநிலங்களவையில் தாக்கல் செய்தது. மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் இந்த மசோதாவை மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்திய நிலையில், ஆரம்ப நிலையிலேயே சிபிஎம், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றிய வந்தே மாதரம் பாடலின் கண்ணியத்தையும், பெருமையையும் பாதுகாப்பதே இந்த சட்டத்தின் நோக்கம் என மத்திய அரசு விளக்கமளித்திருந்தது.

இதனிடையே, பாடல் பாடுவதை குற்றவியல் சட்டத்துடன் இணைப்பது தவறானது. இந்த சட்டத் திருத்தம் பேச்சுரிமை, தனி மனித சுதந்திரம் மற்றும் வழிகாட்டு உரிமையை வழங்கும் அரசியல் சாசன பிரிவுக்கு எதிரானது. குடிமக்கள் கட்டாயம் தேசப்பற்றை காட்ட வேண்டும் என அரசியல் சாசனம் எங்கும் கூறவில்லை என எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்கள் புதிய திருத்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

ஆனால், வந்தே மாதரம் பாடலின் பெருமையை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லவும், அதன் சிறப்பை தடுப்பது அல்லது குழப்பம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை தண்டிக்கும் நோக்கில் மட்டுமே இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று மக்களவையில் இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உடனே திமுக, ஆம் ஆத்மி, சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

திமுக சார்பில் பேசிய கனிமொழி "இந்த மசோதாவை விவாதமின்றி நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முயல்கிறது. அதை ஏற்க முடியாது. இந்த மசோதா மதச்சார்பற்ற தன்மையை கொண்டிருக்கவில்லை. மக்களை பிளவுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசு இந்த மசோதாவை சட்டமாக்க பார்க்கிறது. கேள்வி எழுப்பினாலேயே தேச விரோதிகள் என்று குற்றச்சாட்டுவதை பாஜக வாடிக்கையாக வைத்துள்ளது. பாஜக தான் இந்த தேசத்துக்கு விரோதமானது. இந்த மசோதா மூலம் தமிழ மக்களை மத்திய அரசு அவமரியாதை செய்துள்ளது. விவாதமின்றி மசோதா நிறைவேற்றப்படுவதை திமுக கடுமையாக எதிர்க்கிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய திமுக எம்.பி.ராசா, "இந்த மசோதாவை திமுக கடுமையாக எதிர்க்கிறது. தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக இந்த மசோதா உள்ளது. தங்களின் தனிப்பட்ட விருப்பத்துக்காக மக்கள் மீது சட்டத்தை பாஜக அரசு திணிக்கப்பார்க்கிறது" என்றார்.

திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிகளுக்கு இடையே, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது என்று சபாநாயகர் கூறியதும், திமுக உறுப்பினர்கள் ஆவேசமாக குரல் எழுப்பி தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்த மசோதா இரு அவைகளிலும் நிறைவேறிய நிலையில், குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு பிறகு சட்டமானத்திற்கான அரசாணை விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

LOK SABHA
KANIMOZHI
வந்தே மாதரம்
தேசிய கௌரவ அவமதிப்பு தடுப்பு மசோதா
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