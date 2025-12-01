குளிர்கால கூட்டத்தொடர் 2025: எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு
முதல் நாள் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய உடனே தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் முழக்கமிட்டனர்.
Published : December 1, 2025 at 11:47 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 11:53 AM IST
டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய சற்று நேரத்திலேயே எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நண்பகல் 12 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் 19ஆம் தேதிவரை நடைபெறவுள்ளது. விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து மொத்தம் 15 அமர்வுகளாக குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு 10 முக்கிய மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
முதல் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் அரை மணி நேரத்துக்குள்ளாகவே எதிர்க்கட்சிகள் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டதால் மக்களவை நண்பகல் 12 மணிவரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு சற்று நேரத்துக்கு முன்பு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த பிரதமர் மோடி, எதிர்க்கட்சிகள் எந்த இடையூறும் செய்யாமல் அவைக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும், அவையில் நாடகம் நடத்தக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.