உயிரை காக்க பறந்த 'வந்தே பாரத்'| துடிக்கும் இதயத்தை முதன்முறையாக சுமந்து சென்று சாதனை
பல துறையினர் தங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து, ஒரு உயிரை காப்பாற்ற ஒன்றிணைந்து உழைத்த இந்தச் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் நெகிழ வைத்துள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 2:04 PM IST
அகமதாபாத்: ஆபத்தான நிலையில் இருந்த நோயாளியை காப்பாற்றுவதற்காக, துடித்துக் கொண்டிருந்த மனித இதயம் ஒன்று முதன்முறையாக 'வந்தே பாரத்' ரயில் மூலம் வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் அதிவேக 'வந்தே பாரத்' சொகுசு ரயில், நேற்று வெறும் பயணிகளை மட்டும் சுமந்து செல்லவில்லை. ஒரு மனிதனின் மறுவாழ்விற்கான 'உயிருள்ள துடிக்கும் இதயத்தையும்', அதோடு சேர்த்து ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களின் பிரார்த்தனையையும் சுமந்து பறந்து, வரலாற்றில் புதிய சாதனை ஒன்றை நிகழ்த்தியுள்ளது.
விமானப் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத வானிலை மற்றும் தொழில்நுட்பத் தடங்கல்களுக்கு மத்தியில், நிமிடங்களோடு போராடிய ஒரு நோயாளியின் உயிரைக் காக்க இந்திய ரயில்வே கைகொடுத்த சம்பவம் தற்போது வரலாறாக மாறியிருக்கிறது.
மரணத்தை வென்ற 152 நிமிடங்கள்
மருத்துவ உலகில் உறுப்பு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சையைப் பொறுத்தவரை 'கோல்டன் ஹவர்' எனப்படும் கால அவகாசம் மிக முக்கியமானது. கொடையாளியிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இதயம், அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்குள் மற்றொரு மனிதனின் உடலில் பொருத்தப்பட்டாக வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த உயிர் பிரிந்து விடும்.
சூரத் நகரில் தானமாகப் பெறப்பட்ட ஒரு இதயம், 250 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள அகமதாபாத் மருத்துவமனையில் மரணத்தின் விளிம்பில் போராடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நோயாளிக்காக கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியிருந்தது. நேரம் மிகக் குறைவாக இருந்ததால், வான்வழிப் போக்குவரத்து சாத்தியமில்லாத சூழலில், மருத்துவக் குழுவினர் இந்திய ரயில்வேயின் உதவியை நாடினர். இதற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் உடனடியாக சரி என்றது.
அப்போது அந்த மார்க்கத்தில் வந்து கொண்டு இருந்த வண்டி எண் 20901 மும்பை சென்ட்ரல் – காந்தி நகர் இடையிலான வந்தே பாரத் ரயிலில் இதயத்தை கொண்டு செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டது. காலை 9:18 மணிக்கு சூரத் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது வந்தே பாரத் ரயில். அப்போது சிறப்புப் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த 'துடிக்கும் இதயம்', மருத்துவர்கள் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளின் பாதுகாப்புடன் ரயிலுக்குள் ஏற்றப்பட்டது.
இதயம் ரயிலில் ஏறிய அடுத்த நொடி, வந்தே பாரத் ரயில் வழக்கமான வேகத்தைத் தாண்டி, தண்டவாளங்களில் காற்றைக் கிழித்துக் கொண்டு பறக்க தொடங்கியது. இரு நகரங்களுக்கும் இடையே உள்ள 250 கி.மீ தூரத்தை எங்கும் நிற்காமல், ஒரு நொடியை கூட வீணடிக்காமல் வெறும் 152 நிமிடங்களில் கடந்தது.
முற்பகல் 11:40 மணி அளவில் ரயில் அகமதாபாத் நிலையத்தின் 1-வது பிளாட்பாரத்தை வந்தடைந்த போது, அங்கு ஏற்கனவே ஆம்புலன்ஸ் வாகனமும், நூற்றுக்கணக்கான போலீசாரும் தயார் நிலையில் இருந்தனர்.
ரயில் நிலையத்திலிருந்து அகமதாபாத் யு.என்.மேத்தா இதயவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மருத்துவமனைக்கு இதயம் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய சாலை முழுவதையும், குஜராத் மாநிலக் காவல் துறையினர் தங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர்.
'கிரீன் காரிடார்' எனப்படும் தடையற்ற பிரத்யேகப் பாதை தற்காலிகமாக உருவாக்கப்பட்டது. போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு, சைரன் ஒலியுடன் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் அடுத்த 15 நிமிடங்களில் மருத்துவமனையை அடைந்தது.
அங்கு மருத்துவர்கள் தயார் நிலையில் காத்திருக்க, அந்த உயிருள்ள இதயம் நோயாளிக்கு வெற்றிகரமாகப் பொருத்தப்பட்டது. தற்போது அந்த நோயாளிக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளன.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அகமதாபாத் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் வேத் பிரகாஷ், "இது இந்திய ரயில்வேயின் பெருமைமிகு தருணம். உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான இந்த முயற்சியில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மிக முக்கியமானது என்று ரயில்வே நிர்வாகம் உணர்ந்தது.
எனவே தானம் பெறப்பட்ட இதயத்தை வெற்றிகரமாகக் கொண்டு சேர்த்ததில் வந்தே பாரத் ரயிலின் வேகம், துல்லியமான நேரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவை முக்கிய பங்காற்றின" என்று அவர் கூறினார்.
இந்திய ரயில்வே, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை, குஜராத் மாநில காவல் துறை மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட மருத்துவக் குழுவினர் எனப் பல துறையினர் தங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து, ஒரு உயிரை காப்பாற்ற ஒன்றிணைந்து உழைத்த இந்தச் சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் நெகிழ வைத்துள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் இந்தச் சாதனைக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன. இந்திய ரயில்வே வெறும் தண்டவாளங்களில் ஓடும் இரும்புப் பெட்டிகள் மட்டுமல்ல, அவசரக் காலங்களில் மனித நேயத்தோடும், மின்னல் வேகத்தோடும் செயல்படும் ஒரு உன்னத உயிர் காக்கும் அரண் என்பதை இந்த 'வந்தே பாரத்' ஆபரேஷன் உலகிற்கு நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.