நாடாளுமன்றத்தில் 5-வது நாளாக அமளி - மக்களவை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைப்பு
Published : July 24, 2026 at 11:02 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 12:29 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடரின் 5-வது நாள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் மற்றும் கல்வி அமைச்சரின் ராஜிநாமா கோரிக்கையை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் கடந்த 4 நாட்களாக நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் முடங்கின.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட 'இந்தியா' கூட்டணி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை 10:30 மணியளவில் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும். கடந்த ஜூலை 20 அன்று கர்பபான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்திய நாடாளுமன்றம் நோக்கிய அமைதிப் பேரணியில், மாணவர்கள் மீது காவல்துறை நடத்திய தடியடி மற்றும் அடக்குமுறைகளுக்கு அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும். நாட்டின் இளைஞர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஆகியவற்றை முன் வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தை ஸ்தம்பிக்க வைத்து வருகின்றனர்.
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நாடாளுமன்றம் முடங்கியது
மக்களவை நண்பகல் 12 மணிக்கு கூடிய உடன் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜுஜூ, "நீட் தேர்வு குறித்து விவாதம் நடைபெற வேண்டும் என்பதில் நாம் அனைவரும் ஒருமித்த கருத்துடையவர்களாக உள்ளோம். இந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களுக்கு நான் மீண்டும் கோரிக்கை வைக்கிறேன். பிரதமர் மோடி இது தொடர்பாக நாட்டுக்கு உறுதியளித்துள்ளார். சோனம் வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரதத்தைக் கைவிட்டு, விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். நாம் விவாதம் நடத்தத் தவறினால், அது நாட்டிற்குச் சரியான செய்தியை அளிக்காது" என்று கூறினார்.
ஆனால், மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று தொடர்ந்து முழக்கமிட்டனர். இதனால் அவையில் தொடர்ந்து அமளி நிலவியது. இதனையடுத்து அவையை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைத்து அதனை நடத்திக் கொண்டிருந்த ஜெகதாம்பிகா பால் உத்தரவிட்டார். 2 நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பின் மக்களவை திங்கட்கிழமை காலை கூடும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.
இதே போல் மாநிலங்களவையிலும் தொடர்ந்து அமளி நிலவியதால், அவை பிற்பகல் 2 மணி வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
மாநிலங்களவையிலும் அமளி - ஒத்திவைப்பு
மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும், மத்திய அமைச்சர்கள் துறைரீதியான பல்வேறு அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்தனர். இதனையடுத்து மல்லிகார்ஜூன கார்கே, அவையை ஒத்தி வைத்துவிட்டு தர்மேந்திர பிரதரான் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தினர். அப்போது எதிர்க்கட்சி எம்பிக்களும் எழுந்து முழக்கங்கள் எழுப்பினர். இதனால் அவையில் அமளி ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அவையை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்தி வைத்தார் மாநிலங்களைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்.
மக்களவை நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைப்பு
மக்களவை இன்று காலை தொடங்கியவுடன், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அவையின் மையப் பகுதிக்கு வந்து முழக்கம் எழுப்பினர். இதனையடுத்து மக்களவையை நண்பகல் 12 மணி ஒத்திவைத்தார் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம்
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று கூடிய எதிர்க்கட்சிகளின் எம்பிக்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன் வைத்து அவர்கள் முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.